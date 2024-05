Las consolas de nueva generación han hecho que los videojuegos sean 10 dólares más caros de lo que estamos acostumbrados, y no es para menos considerando el salto técnico que ofrece la PS5 y Xbox Series X/S. Es comprensible que así sea porque la modernidad tiene un costo, ¿pero qué tanto pueden aguantar los gamers si es que hablamos de GTA 6, el título más esperado de la industria?

Todas las innovaciones gráficas que promete Rockstar Games para Grand Theft Auto VI anticipa el precio de salida. Los expertos apuntan a que el juego de acción costará más de los 70 dólares que actualmente los jugadores pagan en promedio por títulos Triple A. Call of Duty y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, por ejemplo, tuvieron un buen recibimiento a pesar del precio más alto a lo usual.

Volvamos con GTA 6 porque recientemente, en una conferencia telefónica sobre los resultados de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, el director ejecutivo Strauss Zelnick compartió cuál es la perspectiva de la empresa a la hora de establecer los precios de sus juegos.

“Mira, constantemente hay más contenido disponible y realmente nuestro objetivo es ofrecer un gran valor en cualquier momento”, dijo Zelnick. “Estamos muy concentrados en ofrecer más valor del que cobramos. Y esa es una especie de rúbrica”.

El ejecutivo agregó que Take-Two Interactive busca establecer un precio para su catálogo que asegurase la reacción de la comunidad como una “buena noticia” y que “la experiencia sea muy superior” en comparación a lo que pagó.

Dadas las enormes expectativas sobre GTA 6 en Internet, Take-Two Interactive bien podría cobrar desde 80 a 90 dólares sin ningún problema porque la comunidad está convencida de lo que “vale” y promete el videojuego. Se ha hablado, incluso, de 120 dólares y hasta más por la versión estándar. Revisando los últimos lanzamientos en PS5 y Xbox Series X/S, los juegos más costosos que pasaron la meta de 70 dólares no conectaron con los jugadores pero no es comparable con la fiebre por el próximo Grand Theft Auto, que se pinta como el título más caro en desarrollar de la historia.

GTA 6 estará disponible en 2025.

¿GTA 6 en preventa?

Gamivo es una tienda minorista de juegos online que recientemente ha agredado la preventa de la versión global de GTA 6 a 90 euros. La oferta resulta polémica debido a que Rockstar Games no se ha pronunciado oficialmente sobre la disponibilidad del título.

La plataforma precisa que están ofreciendo una preorden de GTA 6 por lo que la clave se entregará en la fecha de lanzamiento del juego, es decir, en cualquier momento de 2025. “Esta NO es una versión Steam del juego. El código clave del CD de activación de GTA 6 debe activarse en Rockstar Social Club”, agregaron.

Hay que advertir que Gamivo no ha revelado si el código digital se aplica a la versión del juego para PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S.

Así las cosas, y conociendo el prestigio de Gamivo, es probable que quieras reservar Grand Theft Auto VI cuanto antes, pero sugerimos esperar unos meses más hasta que Rockstar Games dé a conocer el precio oficial. Además, Gamivo precisa que las reservas no incluyen las bonificaciones por adquisición anticipada. En cambio, si esperas unos mes más, podrás invertir tu dinero para recibir más ventajas por la compra de GTA 6.