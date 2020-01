Los fan de la saga Grand Theft Auto siguen a la espera del anuncio de GTA VI. Recordemos que la quinta edición se lanzó originalmente en el 2013 para PS3 y Xbox 360, recién en el 2015 se habilitó en PC.

¿Ya es hora para un nuevo GTA? Pues los tiempos de desarrollo de Rockstar Games son sumamente largos. Red Dead Redemption 2 se lanzó en el 2018 y tendrá muchos años más de vida, a menos de que la desarrolladora anuncie GTA 6.

Por lo pronto, solo contamos con filtraciones de tiendas virtuales que ya venden la reserva del nuevo Grand Theft Auto. A través de Gameware ya se puede separar la versión de día 1 o de lanzamiento por 70 euros en Xbox One y PlayStaton 4.

Curiosamente, también se vende la versión de PC pero a un precio menor (60 euros). Recordemos que esta tienda también filtró juegos como Need for Speed Heat y Devil May Cry 5.

Por lo pronto, se ha programado el lanzamiento para el 2020. ¿Será un título que cruce las dos generaciones de consolas?