GTA 6 llegará en cualquier momento de 2025. La desarrolladora Rockstar no precisó sobre la fecha de lanzamiento. Los rumores apuntan a que sería en la primera parte del próximo año pero no hay nada confirmado por parte de la compañía. O al menos si es que no estás atento al área de recursos humanos.

Tres meses después del estreno del primer tráiler, Rockstar publicó un anuncio laboral, descubierto por el usuario de Reddit TwistLT, en el que buscan a un evaluador de localización ruso en Rockstar Lincoln, una de las tres sucursales en inglés del grupo.

El anuncio dice claramente que el trabajo es por un tiempo fijo de 12 meses. Como Rockstar está centrado en un gran proyecto y tiene la costumbre de involucrar a todos sus estudios en sus juegos AAA, es probable que el puesto laboral esté relacionado con el desarrollo de GTA 6, aunque el juego no se mencione específicamente.

Así las cosas, la descripción del puesto laboral aparentemente excluye la posibilidad de que GTA 6 salga al mercado en el primer trimestre de 2025. El trabajo de localización usualmente se realiza cerca de las últimas etapas del desarrollo y rara vez es lo último en la agenda de un estudio, porque debe haber un lapso para las corrección de errores y las pruebas de control de calidad. Es probable, por lo tanto, de que GTA 6 recién esté disponible en el mercado para fines de 2025.

¿GTA 6 en preventa?

El sexto videojuego de Grand Theft Auto saldrá para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S en cualquier momento del próximo año. Informes de Take Two, empresa matriz de Rockstar, adelantan que el título recién estará disponible, a más tardar, para marzo de 2025. Imaginamos que la versión de PC saldrá un año después o quizá en meses dentro del mismo año.

Aunque Rockstar Games no ofreció detalles sobre el precio de salida, algunas tiendas han iniciado la preventa de GTA 6. Hay expectativas de que el videojuego sea más caro que los Triple A actuales. Hablamos de entre 60 y 70 dólares; sin embargo, las tiendas online como G2A prometen la reserva de GTA 6 por 123 euros, es decir, unos 132 dólares aproximadamente.

Los interesados en ser los primeros en jugar GTA 6 deberán confiar en la reputación de las tiendas online. Hay el riesgo de ser estafado o, en caso contrario, podrás obtener el título a un precio mayor por no haber reembolso. Quizá la apuesta de las tiendas sea ofrecer la reserva exclusiva para obtener ganancias a través de la diferencia en caso de que el precio de salida oficial sea menor de 132 dólares.