Las filtraciones de GTA 6 causaron revuelo en redes sociales y no era para menos. Luego de varios meses desde la confirmación del proyecto, la comunidad por fin tuvo una prueba confiable de lo que será el próximo videojuego de Rockstar Games. Tanta nueva información nos invita a recopilar los datos más confiables para que así estés enterado de lo que será el próximo título Triple A que romperá el mercado.

Arranquemos con lo más inmediato: el lanzamiento del videojuego. Las filtraciones de GTA 6 no precisan sobre cuáles serán las consolas que serán capaces de ejecutarlo. Los rumores apuntan a que será un juego exclusivo para las consolas de próxima generación (PS5 y Xbox Series X/S) y con una posible llegada a PC.

Respecto a la fecha de salida, GTA 6 estaría llegando a las tiendas en 2024 según las estimaciones de analistas, aunque -de suceder algún contratiempo- la llegada del título podría retrasarse hasta 2025.

GTA 6 | Filtraciones sobre la trama

En 2018, las supuestas filtraciones de GTA 6 apuntaban al nombre clave Project Americas, que consistía en la historia de un aspirante a narcotraficante llamado Ricardo, recorriendo las calles de Vice City. La ambientación sería de los años 70 y 80. Una de las caras conocidas que veríamos en el juego es la de un joven Martin Madrazo, jefe mafioso de GTA 5.

Otro rumor que ha cobrado fuerza en Twitter sería el prólogo de GTA 6 con referencias a Brasil (como se vio en Max Payne 3) en 2003, donde los jugadores son testigos de la muerte de los padres de los protagonistas a cargo de los cárteles, trasladando la historia después al futuro, con esos niños convertidos en adultos. También se habla de elementos destructivos en el mapa según avance la historia principal.

Fragmento del mapa de GTA 6

Acerca del mapa, una filtración en 4Chan adelantó un supuesto pequeño fragmento de lo que será el escenario de GTA 6. Puedes ver la imagen a continuación.

GTA 6 | Jugabilidad

La saga Grand Theft Auto no se caracteriza por sus dinámicas realistas, pero sí añadirá cosas que no se vieron en GTA 5. Por ejemplo, se habla de que los jugadores podrán guardar sus artículos en el maletero de los automóviles. A esto hay que sumar que los efectos del clima tendrán mayor protagonismo con inundaciones, huracanes, etc.

También se rumorea que GTA 6 tendrá un modo construcción con el que podrás crear tu propio imperio del crimen. Desconocemos qué tanto tiene esto de parecido a las compras de inmuebles en GTA 5, pero todo indica que los jugadores tendrán mayor libertad para construir en sí sus negocios y no solo comprarlos ya preestablecidos.

Las filtraciones de GTA 6 apuntan a dos protagonistas, pero desconocemos si son intercambiables o si es que serán más. Los primeros datos apuntan a que al menos habrá una protagonis femenina, algo que no se ha visto en las entregas anteriores de la franquicia.

