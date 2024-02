GTA 6 marca tendencia a falta de un año de su lanzamiento. La sexta entrega de Grand Theft Auto tuvo un primer tráiler a fines de 2023 y ahora las expectativas están en el segundo avance. Se espera saber algo más de la jugabilidad ya que la historia principal contará las aventuras de Lucía y su pareja en la frenética ciudad de Vice City. Aunque todos sean rumores sobre lo que se verá en pantalla, hay un dato acerca del audio que acompañará las nuevas escenas.

Recientemente, una publicación en Twitter dio a conocer que la canción “Ring My Bell” en la plataforma musical Spotify cambió su logotipo al de GTA 6, levantando sospechas sobre su aparición en el segundo tráiler del esperado videojuego.

De acuerdo con la página Se7en, de haber una colaboración, la dirección de Anita Ward estaría sujeta a un estricto acuerdo de confidencialidad y no divulgaría dicha información de ninguna manera. Además, no es la primera vez que ocurre algo así.

Portada de Anita Ward en Spotify

En su cuenta de Instagram, un miembro del grupo de hip-hop City Morgue anunció una colaboración con Rockstar Games sin precisar que sea GTA 6; la comunidad piensa que lo más lógico sería suponer que se trata de música adicional para GTA 5 y GTA Online. Lo más probable es que así sea o se trate de la banda sonora para la secuela de Bully. Algo parecido sucede con el tema “Blac Loccs” de los raperos estadounidenses Young Dolph y Key Glock que, según rumores, se reproducirá en el futuro tráiler de GTA 6 o en cualquier otra producción de Rockstar.

Aconsejamos tomar estas informaciones con pinzas porque Rockstar no ha confirmado ningún dato de GTA 6. Además, en el caso de Ring My Bell, los internautas sugieren que piratear los canales de Spotify para configurar cambiar los datos de las cuentas no es un gran desafío.

Cuándo veremos el segundo tráiler de GTA 6

El primer tráiler de GTA 6 compartió detalles de la historia de Lucía y Jason, una pareja de ladrones que buscarán hacerse un espacio en Vice City. El segundo tráiler, por lo tanto, debería brindar a los fans un poco más de contexto sobre la historia principal y centrarse en la jugabilidad.

Para ver algo así en el segundo avance es porque Rockstar Games habría casi acabado el desarrollo de GTA 6. No tendrá hecho todo el videojuego pero sí lo suficiente para dar a conocer cómo es que los jugadores podrán interactuar con el escenario. De acuerdo con Gamerant, es poco probable de que el segundo tráiler salga en la primera mitad de 2024. Lo ideal sería, según la página web, que veamos las nuevas imágenes del videojuego el 4 de diciembre, un año después del primer tráiler.

Hagamos un recuento por los anuncios anteriores de Rockstar Games para atender que el 4 de diciembre sería la mejor fecha para el segundo anuncio de GTA 6.

El primer tráiler de Red Dead Redemption 2 se lanzó en octubre de 2016 y su segundo tráiler llegó en septiembre de 2017 (casi un año de diferencia). El caso de Grand Theft Auto 5 es parecido al de GTA 6, porque el primer avance fue lanzado en noviembre de 2011 y el segundo en noviembre de 2012. ¿Por qué no sería lo mismo para GTA 6?