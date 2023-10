Hay cosas muy locas que vienen sucediendo mientras esperamos el lanzamiento de GTA 6. Mientras tenemos la esperanza de ver el primer tráiler oficial en octubre, un importante medio ha informado que Netflix pretende hacer alguna producción relacionada con Grand Theft Auto, la exitosa saga de Rockstar Games.

The Wall Street Journal señaló que, en los próximos meses, aparecerán nuevos títulos según las licencias de Netflix como Merlina, Black Mirror y Squid Game. Los juegos forman parte de los beneficios que ofrece la plataforma de streaming a sus usuarios y, como hay altas expectativas por GTA 6, la compañía buscaría gestionar la licencia con Take Two Interactive para aprovechar el momento.

“Aunque Netflix haga sus propios títulos, seguirá adquiriendo licencias de juegos conocidos (...) Se ha hablado de planes para lanzar un juego de la popular serie de acción y aventuras ‘Grand Theft Auto’ de Take Two Interactive Software a través de un acuerdo de licencia”, reza la publicación de The Wall Street Journal.

No hay pistas sobre qué planearía Netflix con Grand Theft Auto, pero el proyecto no es una idea descabellada. GTA: Chinatown Wars y Grand Theft Auto: The Trilogy están disponibles en iOS y Android, por lo que Take Two Interactive podría ceder la licencia sin problema alguno.

Rockstar Games tiene la posibilidad de ampliar el impacto de sus licencias sin verse obligado a gestionar el desarrollo de cada videojuego. Netflix tiene experiencia en móviles y ha desmotrado hacer un buen trabajo con los títulos relacionados con su catálogo. Prácticamente, el acuerdo sería un gana-gana. Tanto Netflix como Rockstar no han confirmado nada al respecto, así que solo queda esperar mientras esperamos el anuncio oficial de GTA 6.

Cómo jugar los títulos de Netflix

Primero deberás ser un usuario activo de Netflix y tener un smartphone con Android 8.0 como mínimo. Hecho lo anterior, podrás iniciar la descarga de los juegos de la siguiente manera:

Descarga e instala la aplicación de Netflix desde Google Play Store.

desde Google Play Store. Inicie la aplicación de Netflix e ingrese a su cuenta.

En la página de inicio de Netflix, toque Juegos en la barra de herramientas en la parte inferior de la página.

Ahora estás en la página principal de Juegos de Netflix. Podrás navegar, buscar títulos y ver avances de juegos.

Para instalar el juego, ccude a la página de tu título favorito y haz clic en Obtener juego > Ir a Play Store. El sistema te redirigirá a Play Store para que luego hagas clic en Instalar. También puede buscar cualquier título móvil de Netflix dentro de Play Store para evitar abrir la aplicación de Netflix.