Ya estamos cansados de decir siempre lo mismo con GTA 6. Los rumores continuan en redes sociales y los jugadores, incluso, creen que Rockstar Games se burla de las expectativas a través de las actualizaciones de Red Dead Online. Mucho se habla de cuándo tendremos la futura entrega de Grand Theft Auto en las tiendas, pero nadie advierte de que, posiblemente, la versión para PC aparezca tiempo después.

Una fuente identificada como Tez2, conocida en Internet por filtrar juegos de Rockstar Games con precisión en el pasado, publicó en foros especializados de que GTA 6 para PC se hará esperar por problemas de programación.

“Internamente, la versión para PC tiene más errores que las versiones para consola. Rockstar no quiere terminar en una situación tipo ‘Star Wars Jedi Survivor’ o ‘The Last of Us Part 1′ [ambos títulos criticados por su rendimiento en PC] como el juego más esperado”, escribió. “He oído de varias fuentes que los desarrolladores esperan que se produzca el lanzamiento de GTA VI para PC después de mencionarme de que se necesitará más tiempo. Con suerte, será un retraso de unos meses”.

Tez2 no detalló por qué la versión para computadora podría retrasarse. De hecho, las especulaciones no coinciden con la versión del CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, quien señaló que la filtración de GTA 6 del año pasado no afectó el desarrollo del videojuego.

Recuerda que esta información es parte de los rumores que circulan en redes sociales. Rockstar Games no se ha manifestado al respecto y probablemente nunca lo haga. Solo queda esperar mientras las especulaciones apuntan de que el anuncio sería para octubre de 2023 (faltan pocos días para que no sea así) y lanzarse para PS5 y Xbox Series X/S en 2024.

GTA 6 sería el último de la saga

“GTA 6 podría ser el último juego de la serie que experimentemos en nuestra vida, según los desarrolladores de Rockstar, ya que planean actualizar constantemente el juego con nuevas misiones, ubicaciones y ciudades en línea y para un jugador después del lanzamiento”, publicó @GTAVI_Countdown en X.

La idea no es tan alocada teniendo en cuenta que las consolas de nueva generación tienen un par de años en el mercado. GTA 6 apuesta a lo grande, ya se estima que es el videojuego más caro de la historia, por lo que la rentabilidad está proyectada para muchos años más de diversión. Entre GTA 5 y GTA 6 hay unos 11 años de diferencia y, con la última entrega, se espera dar el batacazo definitivo para ampliar el contenido hasta el infinito.