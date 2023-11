Rockstar Games volvería a los orígenes con GTA 6. Una filtración publicada en Reddit por el usuario Tobbelobben30 señala que la próxima entrega de Grand Theft Auto contará con guerras de pandillas al fiel estilo de GTA: San Andreas, lanzado en 2004 para PlayStation 4 y hoy en día puedes disfrutarlo en Android.

La información compartida y viralizada en foros especializados apuntan a que GTA 6 contará con un sistema de facciones más complejo, en el que las guerras de pandillas, las alianzas y los conflictos territoriales serán parte del argumento principal. La supuesta idea de Rockstar sería algo novedoso teneniendo en cuenta que GTA 5 abordó la historia de las pandillas desde la trama de Franklin y Lamar.

Otro dato igual de interesante es la introducción de un sistema de envejecimiento en GTA 6, un detalle gráfico que la comunidad ha destacado en Red Dead Redemption 2. La dinámica consiste en que los jugadores puedan ser testigos de la transformación de su personaje durante la partida. Los jugadores notarán, por ejemplo, el crecimiento de la barba y el cabello; mecánicas que agregan mayor realismo y detalles de personalización.

Las filtraciones han emocionado a la comunidad de Rockstar, porque es una actualización interesante para un videojuego que se ha hecho esperar más de diez años. Si se trata del videojuego más caro de la historia, no hay duda de que veremos cosas jamás hechas o mejor desarrolladas en su momento... ¿pero en qué momento? Recuerda que estos datos no son oficiales ni jamás serán confirmados por Rockstar para generar mayor expectativa. Tómalo con pinzas, no te ilusiones tan fácil y sigue esperando miles de otros jugadores.

Cuándo saldrá GTA 6

Tez2, conocido en foros de Grand Theft Auto por filtrar datos de GTA 6 y otros juegos de Rockstar Games, señaló que la fecha de lanzamiento dejó de estar programada para 2024 y recién saldría para la primavera (quizá otoño) de 2025.

El insider agregó que el anuncio oficial de GTA 6 podría hacerse entre noviembre y diciembre del presente año por motivo del 25 aniversario de Rockstar, un evento lo suficientemente grande como para sorprender a toda su gente con el primer tráiler de GTA 6.

