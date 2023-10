Duele admitirlo, pero el lanzamiento del primer tráiler de GTA 6 en octubre dejó de ser una esperanza para convertirse en un rumor cualquiera. Rockstar Game sigue sin ofrecer detalles mientras los expertos de la industria sugieren un lanzamiento entre finales de 2024 y 2025. ¿Por qué la desarrolladora extiende tanto el misterio?

Hagamos un poco de contexto sobre los rumores de GTA 6. De acuerdo con @stephentotilo, Rockstar espera ocho mil millones de dólares en reservas netas durante el año fiscal 2025 (finales de 2024 y principios de 2025). Solo un evento como la salida de GTA 6 podría generar tanto dinero en el mismo lapso. Hablamos del juego más caro de la historia, así que no habría problema.

Una razón para creer que así serían las cosas es la confirmación de Rockstar sobre el desarrollo activo de GTA 6 en febrero de 2022 y el posterior anuncio de la compañía tras la filtración masiva del videojuego en Internet.

Carta de Rockstar sobre la filtración de GTA 6

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

“Nuestro trabajo en el próximo Grand Theft Auto seguirá adelante según lo planeado y seguimos igual de comprometidos que siempre para entregarles una experiencia a ustedes, nuestros jugadores, que realmente exceda nuestras expectativas”, reza el tuit.

De acuerdo con Sportskeeda, Rockstar todavía no hace algún anuncio de GTA 6 porque no estaríaa la altura del estándar de la compañía como soltar un tráiler en este momento. Indirectamente, podemos pensar que Rockstar viene trabajando contra el tiempo por culpa de los retrasos, y eso no es nada nuevo. Grand Theft Auto 5 salió el 17 de septiembre de 2013 cuando se suponía que saldría unos meses antes. Red Dead Redemption 2 es un caso parecido con varios retrasos.

Solo podemos concluir con que Rockstar recién dará a conocer la fecha de lanzamiento y el primer tráiler de GTA 6 cuando esté seguro de que no habrá más retrasos. Octubre está por terminar y las opciones que quedan son los siguientes dos meses. Además, analizando la tensión de la comunidad en Internet, GTA 6 no requiere de anuncios con mucha anticipación porque la marca es valorada por todos los jugadores. Rockstar tiene el poder de anunciar lo que quisiese a la fecha que desee y obtener los mismos y hasta mejores resultados si alimentan el hype de los futuros compradores de GTA 6. Solo queda seguir esperando con mayor paciencia y confiar en la fecha de salida en vez de comer ansias con el tráiler que, supuestamente, veremos en las próximas semanas.