Se ha incrementado el número de mujeres en Nintendo Switch, según estudio

La base de datos EEDAR ha publicado un estudio mostrando el tipo de clientes de Norteamérica que poseían unaNintendo Switch hace dos años, en su lanzamiento, y los clientes que tuvieron a finales de 2018.



Según los datos brindados, en sus inicios la plataforma resultaba de mayor interés para el publico masculino, dominando las ventas en un 70%, mientras que a finales del año pasado la balanza se equilibró a un 50% de jugadores y un 50% de jugadoras. Resultados similares a los encontrados en las consolas PS4 y Xbox One.



Como se imaginarán, usualmente el público femenino no poseía un porcentaje significativo. No quiere decir que no haya mujeres con un Xbox pero estadísticamente son mucho menores al público masculino.



(Foto | Player Pulse) (Foto | Player Pulse)

El ratio de edad también ha variados desde que salió al mercado hasta el momento actual. Antes, los principales consumidores eran personas de 25 a 30 años, ahora se ha incrementado el número de usuarios de 18 a 24 y de 35 a 44.



(Foto | Player Pulse) (Foto | Player Pulse)

¿Qué te parecen los resultados?