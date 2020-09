Epic Games Store tiene dos ofertas interesantes para quienes gustan de los juegos gratis. Where The Water Tastes Likes Wine y Railway Empire son los atractivos para las próximas fechas.

Where the Water Tastes Like Wine es un juego narrativo desarrollado por Dim Bulb Games, en el que tendrás una “aventura sobre viajar, compartir historias y sobrevivir al destino manifiesto”.

“Los jugadores deambularán por unos Estados Unidos folclóricos ambientados en la era de la Gran Depresión y conocerán extraños con historias por contar”, reza la descripción del juego gratis.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 SP1, Windows 8.1 o Windows 10 (versiones de 64 bits)

Procesador: Intel Core i5 750 a 2.6 GHz o AMD

Memoria: 4GB de RAM

Almacenamiento: 7GB

Gráficos: Nvidia GeForce GTX460 o AMD Radeon HD5870 (1024 MB de VRAM con Shader Model 5.0)

Por su parte, Railway Empire -creado por Gaming Minds Studios- es el otro juego gratis en el que podrás crear una red ferroviaria compleja y extensa, adquirir más de 40 trenes modelados con todo lujo de detalles y comprar o construir estaciones, fábricas y atracciones para mantenerte un paso adelante de tus competidores.

“Estados Unidos, 1830: el ‘Nuevo Mundo’ está en su apogeo. La industria florece y comienza la carrera para establecer el imperio ferroviario más predominante y poderoso de toda Norteamérica”, señala la sinopsis del juego gratis.

Requisitos recomendados

SO: Windows 7, 8, 10

Procesador: Intel Core2 Duo E4500 (2×2200) o equivalente, AMD Athlon 64 X2 4200+ (2×2200) o equivalente

Memoria: 1 GB de RAM

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

Gráficos: GeForce 8500 GT (512 MB)/Radeon HD 4350 (512 MB)

Recuerda tener una cuenta en Epic Games Store para hacer la descarga del videojuego. Tendrás que acceder información personal, así como usuario y contraseña. El título que elijas se alojará en la biblioteca de tu cuenta y después podrás hacer la instalación.