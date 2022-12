Nada más genial que juegos gratuitos por el mes de la Navidad. Prime Gaming anunció cuáles son los títulos que podrás jugar sin costo alguno y cuál es el contenido exclusivo que podrás aprovechar en el futuro.

A través de un comunicado, la plataforma Prime Gaming anunció contenido exclusivo para Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant y más, así como los juegos gratuitos que incluyen Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child y Doors: Paradox.

Cabe destacar que Prime Gaming y EA Sports han acordado ofrecer a los miembros de Amazon Prime contenido especial dentro del juego para FIFA 23. Los miembros de Prime pueden reclamar 7 jugadores raros de oro, 2 elecciones de jugador con una valoración mínima de 81 o más, 12 consumibles raros, 1 Erling Haaland en préstamo durante 15 juegos y 8 elecciones de jugadores de entre dos opciones de jugadores de la Copa Mundial.

PRIME GAMING | Reseña de los juegos gratuitos

● Quake – Derrota al antiguo mal que amenaza a la humanidad luchando contra caballeros corruptos, ogros y un ejército de criaturas retorcidas en cuatro dimensiones oscuras de bases militares infestadas, antiguos castillos medievales, mazmorras llenas de lava y catedrales góticas en busca de las cuatro runas mágicas.

● Rose Riddle 2: Werewolf Shadow – Resuelve el misterio de Werewolf Shadow como Rose Riddle, una de las mejores detectives y princesa involuntaria del reino. Viaja de un hermoso lugar a otro para recopilar las pruebas que necesitas para resolver el crimen y detener el desastre emergente antes de que sea demasiado tarde.

● The Amazing American Circus – ¡Hazte cargo de tu circo en ruinas mientras creas tu compañía, administras tu campamento de circo, exploras la edad dorada de América y sorprendes a tu audiencia para convertirte en el líder de un espectáculo que el mundo nunca ha visto!

● Banners of Ruin – ¡Monta tu equipo! Responde a la llamada y gana la guerra construyendo un mazo y luchando en una serie de combates por turnos con hasta seis personajes en la ciudad de Dawn’s Point.

● Brothers: A Tale of Two Sons – Del visionario director de cine sueco Josef Fares y el estudio de primer nivel Starbreeze Studios, guía a dos hermanos simultáneamente en un viaje épico de cuento de hadas resolviendo acertijos, explorando diversos lugares y luchando contra jefes para recuperar el “Agua de la vida”.

● Spinch – Del galardonado caricaturista canadiense Jesse Jacobs, trasciende el reino material como Spinch, un organismo hiperágil en una búsqueda para rescatar a su camada de descendientes desaparecidos en este juego de plataformas psicodélico de desplazamiento lateral.

● Desert Child – ¡Escapa de la Tierra antes de que explote jugando como un joven y hambriento corredor de hoverbikes para cazar recompensas, correr carreras y hacer lo que sea necesario para llegar a Marte y ganar el Gran Premio!

● Doors: Paradox – ¡Desentraña esta misteriosa aventura sobre el caos, abriéndote camino a través de una variedad de escenas 3D hechas a mano en busca de objetos útiles y descubriendo pistas ocultas para resolver divertidos acertijos!

