Jump Force publica las fechas y horas de la Beta para América Latina

La Beta abierta de Jump Force también abrirá sus servidores para América Latina. El juego que reúne a los más famosos animes tendrá un periodo de prueba para las consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Fechas de la beta abierta de Jump Force:

El 29 de enero desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. se habilitará la primera etapa de la fase Beta. Luego el mismo día a las 11:00 a.m. hasta las 4: a.m. del siguiente día se volverán a abrir los servidores.

Jump Force Jump Force: la Beta para América Latina ya tiene fechas y horas confirmadas. (Foto: Bandai Namco)

Finalmente se habilitará otra vez a inicios de febrero. El 2 de ese mes se podrá jugar desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Recuerda que el título cuenta con un modo historia que también podrás probar.

Luchadores de Jump Force:

- Gokú

- Freezer

- Naruto

- Sasuke

- Luffy

- Zoro

- Hysoka

- Gon

- Ichigo

- Rukia

- Kurohige

- Vegeta

- Seiya

- Yusuke

- Toguro

- Kenshin

- Kenshiro

Jump Force estará disponible en PC, PS4 y Xbox One el 15 de febrero.

Requisitos mínimos PC:

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

SO: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

Procesador: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForceGTX 1060 equivalent ó superior

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX compatible soundcard u onboard chipset