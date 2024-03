Hay que decirlo, King of Fighters goza de una gran comunidad en todo el mundo, y esto queda marcado con la presencia de la franquicia en el torneo más importante del género, el EVO (Evolution Championship Series). Jugadores como Bala o Romance son nombres que resuenan dentro del palmarés de King of Fighters, y aquí destaca particularmente la entrega número XIII la cual se considera una de las últimas de la propiedad intelectual más importante, compitiendo solo con las entregas de finales de los noventas y principios de los dosmiles.

Nuevos aires

Este es un proceso, que se lleva fraguando desde hace treinta años cuando las “maquinitas”, como le dicen en toda Latinoamérica a los arcades, llegaron al país. Si bien al principio Street fighter II y sus posteriores iteraciones fue el arcade que más se encontraba a principio de los noventa, fue hasta la llegada los gabinetes de SNK, Neo-Geo, que los títulos de la desarrolladora empezaron a colarse en el gusto de los gamers nóveles, esto a razón del costo puesto que era más económico comprar el equipo Neo-Geo el cual era una consola dedicada al interior de los gabinetes o cajas de cada máquina arcade.

La popularidad fue tal que con el tiempo los desarrolladores agregaron personajes y escenarios latinos (mexicanos), cabe la aclaración que anteriormente se había colocado al equipo de The Art of Fighting como representantes de México aunque originalmente Ryo y Takuma son japoneses mientras que Robert García–plot twist–es italiano, bueno, al menos la bandera tiene los mismos colores.

Avanzando

Saltemos hasta el 2011 cuando se lanzó al mercado de consolas el port (aquellos videojuegos que se portan a una plataforma distinta a la que se ha utilizado para desarrollarlo originalmente) de The King of Fighters XIII para las consolas de la época, PS3 y Xbox 360. A su salida la recepción fue buena pero no excelente en comparación con otras entregas, sin embargo fue el estándar de la propiedad intelectual y se homologó al torneo EVO y durante tres ediciones fue el título para esta categoría.

Actualidad

La versión que nos reúne actualmente es un tiraje nuevo con algunas modificaciones, muy ligeras, en el apartado gráfico que tuvo una actualización a las consolas actuales. La modificación más sustancial es la implementación del Rollback netcode, el cual es un sistema para balancear las acciones de los jugadores en línea para evitar el famoso lag, el retraso de la señal en la conexión de internet; de tal forma que esta nueva versión funciona perfectamente en estos tiempos en que el multijugador se ve beneficiado por el Rollback netcode.

De la jugabilidad no ahondaremos demasiado puesto que es complicado entrar en detalle debido a los diferentes tipos de movimientos, pero para eso en el menú principal encontramos un apartado con el modo tutorial, siendo el primer inciso en este apartado, también hay un modo de entrenamiento. El juego cuenta con modo historia y modo arcade, un multijugador con un sistema de clasificación. La edición deluxe viene con un libro digital de arte y el soundtrack.

KOF XII: GM se encuentra en la mayoria de las plataformas: Nintendo Switch y PlayStation, personalmente prefiero la versión de Switch para poder llevar las peleas a otro nivel, pero la versión que revisamos fue en la consola de Sony, la cual corrió sin problemas.

Conclusión

He de decir que volvieron aquellos recuerdos en los arcades, y del por qué me divertía en grande, la diversión era genuina mientras duraba mi ficha. La versatilidad de tener King of fighters en mi casa hace que esos momentos vuelvan a ser repetidos, no sera KOF 99, pero si uno de los mejores títulos de la franquicia, y que hay actualmente.

El análisis de KOF XII: Global Match fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por SNK para consola PlayStation. Agradecemos la colaboración de Carlos “Solís” para esta reseña.

FICHA

Plataforma: PlayStation 4, Nintendo Switch

Desarrolladora: SNK

Género: Combate, Lucha

Distribuidor: SNK

Puntuación: 8

Tráiler de lanzamiento de KOF XII: Global Match