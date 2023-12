Amazon Games ha lanzado oficialmente la cuarta temporada del exitoso MMO New World. En la Temporada 4, Eternal Frost, los jugadores podrán experimentar nuevos eventos estacionales, como el Festival de Winter Convergence y el Legado de Craso, y los jugadores que posean la expansión Rise of the Angry Earth podrán disfrutar de una nueva y considerable trama, una expedición de nivel 65 y nuevos artefactos.

Los jugadores también pueden hacerse con el nuevo pase de temporada para participar en la Travesía de la Temporada de Eternal Frost y otros desafíos de tiempo limitado para conseguir cosméticos exclusivos, consumibles y otras recompensas.

Aquellos que posean la expansión Rise of the Angry Earth podrán participar en varios eventos del juego y disfrutar de recompensas como:

Un nuevo y escalofriante argumento narrativo: Un Caballero de la Mesa Redonda ha desenterrado conocimientos prohibidos de los Antiguos, buscando subyugar a la humanidad con el poder de un invierno eterno. Reúne a tu equipo de Cuervos Plateados y convence a un hosco mago de fuego llamado Daichi para que te ayude a localizar y derrotar al Caballero antes de que arrase Aeternum.

Una nueva expedición de alto nivel: El Tarn Glacial es una nueva Expedición de Nivel 65 ambientada en la Gran Hendidura. Explora un cavernoso complejo helado oculto más allá de la Forja Empírea en busca del Caballero Varanguiano Sir Loth. Localiza y aprovecha la magia primordial de la Llama Empírea para superar enemigos y obstáculos imbuidos de Magia de Hielo, y destruye a Sir Loth antes de que su poder consumar todo Aeternum.

Nuevos artefactos: Encuentra y equipa ocho nuevos artefactos para redefinir tu estilo de juego. Estas poderosas armas y armaduras cuentan con sus propias misiones. Aturde y conmociona a tus enemigos con el Arco lanzavirotes, aumenta tu velocidad y reduce los Enfriamientos con los Zapatos alados, congela y acaba con tus enemigos con el Guantelete helado y mucho más.

Detalles aparte, durante la Temporada 4, todos los jugadores del Nuevo Mundo también disfrutarán de una temporada repleta de emocionantes eventos de tiempo limitado, entre los que se incluyen el nuevo Pase de Temporada: Eternal Frost, El Festival de Winter Convergence, el ayudar a evitar el Invierno Eterno, el Legado de Craso y mucho más.

Los gamers que aún no hayan adquirido la expansión Rise of the Angry Earth pueden hacerlo a través de Steam.