Riot Games y Limbitless Solutions, una organización sin fines de lucro se unieron por una buena causa. El objetivo es devolverle la funcionalidad de los miembros superiores a niños a través de prótesis personalizadas con diseños de League of Legends.

En las siguiente imágen se puede ver algunos de los trabajos en conjunto. Por lo pronto, se han presentado los diseños de Maokai, Star Guardian, Illaoi y Odyssey Jinx.

League of Legends League of Legends (LoL): Riot Games diseña prótesis de brazos para niños. (Foto: Limbitless Solutions)

No obstante, esta no es la única colaboración que la desarrolladora de League of Legends ha hecho. En total donó 5.330 dólares que se consiguió a través de un evento de venta de camisetas y otros elementos relacionados con el MOBA.

Durante el inicio del 2019 se colocarán estas prótesis en el catálogo de la ONG Limbitless Solutions