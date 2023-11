Para los gamers poseedores de una PlayStation 4 o PlayStation 5 llegan buenas noticias, ya que Sony ha confirmado los catorce nuevos títulos que estarán llegando muy pronto al servicio de suscripción de PlayStation Plus para los planes Extra y Premium (Deluxce), fuera de que el resto de títulos para ambas consolas estarán disponibles desde el 21 de noviembre.

Así es, desde el hoy día, todos los suscriptores Extra y Premium (Deluxe) puedes disfrutar de juego como Teardown, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Dead Island: Riptide Definitive Edition y muchos otros más.

Detalles aparte, dentro de los lanzamientos clásicos tenemos Grandia, UP, PaRappa the Rapper 2 y más. Detalles aparte, algunos títulos como Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz sólo estarán disponibles en México, Estados Unidos, Canadá y otros países fuera de América, o el hecho de que River City Melee Mach!!, el cual solo estará disponible en algunas regiones.

Aquí te dejamos la lista completa de títulos:

Teardown

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Superliminal

Eiyuden Chronicle: Rising

Nobunaga’s Ambition: Taishi

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz

River City Melee Mach!!

Juegos clásicos (Deluxe):

Grandia

Jet Motoi

UP

Klonoa Phantasy Reverie Series

PaRappa the Rapper 2

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.