Este es un gran momento si es que aún no cuentas con una PlayStation 5 y poder vivir una experiencia gaming inolvidable aprovechando los increíbles descuentos en videojuegos y accesorios de PlayStation que se vienen este fin de semana del 17 al 30 de noviembre.

Y es que para nuestro país se podrán encontrar ofertas imperdibles como la PS5 (versión con disco Blue Ray) en descuento, pasando de S/. 3,000 a S/. 2,500. Además, también podrás llevarte el paquete PlayStation 5 con Marvel’s Spider-Man 2 o con God of War Ragnarök con un descuento de S/. 1,000, quedando a S/. 2,500.

Adicionalmente, encontrarás descuentos en los planes anuales para suscripciones nuevas del 30% de descuento en Deluxe, 25% de descuento en Extra y 20% en Essential. Pero no solo hay rebajas para los nuevos, quienes ya contaban con suscripción, podrán adquirir descuentos en su upgrade del 30% de descuento en la actualización al plan Deluxe y 25% en la actualización al plan Extra.

También encontrarás descuentos en juegos como:

·God of War Ragnarök para PS5 .

para . ·Gran Turismo 7 para PS5 .

para . ·The Last of Us Parte 1 para PS5 .

para . ·Spider-Man Miles Morales para PS5.

Y muchos más títulos icónicos para PS4 y PS5 como God of War, The Last of Us Parte 2, Uncharted, Ghost of Tsushima, Death Stranding y más, con descuentos de hasta el 40%.

