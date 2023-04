Tras “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Marvel Studios ha programado algunas producciones dentro de la fase del multiverso. Veremos en los cines el 5 de mayo la cinta “Guardians of the Galaxy Vol.3″ y se espera que la segunda temporada de la serie animada “What If...?” llegue a la plataforma de streaming Disney Plus en la primera mitad del 2023.

Otra importante serie de la aplicación que se estrenará en el año es “Secret Invasion”. Se trata de una producción que explora la situación de los Skrull en la Tierra, la raza alienígena que convive con los humanos.

En la cinta “Captain Marvel”, se reveló que no se trataba de una agrupación invasora de planetas, sino que eran perseguidos por la raza Kree. Tras no encontrar un planeta el cual repoblar, se quedaron la Tierra.

Sin embargo, hay un conflicto con todas las promesas que les dio Nick Fury, el intermediario entre las dos razas inteligentes. Al ser personajes que pueden cambiar de forma en cualquier humano, son los perfectos espías.

¿Por qué los Skrull atacarán a la Tierra?

La actriz Emilia Clarke conversó con el medio Vanity Fair sobre la trama de esta producción. “Hay muchas emociones que viven dentro de ella, y hay muchos aspectos de confrontación en su personaje que provienen de las circunstancias. Entiendes por qué tiene los sentimientos que tiene”, detalló la actriz.

“Nick tenía toda una red de espionaje Skrull porque podían cambiar de forma e ir a lugares a los que la gente no podía ir”, añadió Samuel L. Jackson (Nick Fury). “Cumplieron su palabra. Trabajaron para él, pero no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Quieren un hogar. Quieren vivir. Quieren vivir como son. Quieren vivir en su piel. No quieren vivir en la nuestra”, añadió el actor.

Posiblemente, Fury no desea que muestren su rostro al mundo debido a la mala reputación que tienen los Shitauri, aquellos invasores alienígenas que llegaron a la Tierra en la primera cinta de los Vengadores.

