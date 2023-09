Mega Man es una de las franquicias más icónicas de los videojuegos. Personalmente, considero a Mega Man X como uno de mis videojuegos favoritos, por lo que una nueva entrega siempre es bienvenida. Lamentablemente, después del regular Mega Man X8, no tenemos muchas novedades sobre el bombardero azul.

Lo nuevo de Capcom resulta un interesante propuesta, pero en especial cumplidora y cargada de nostalgia.

Nostalgia pura

En el 2020, de la mano de Capcom Taiwan, nos llegó Mega Man X Dive, un spin off de Mega Man X (que a su vez es un spin off del Mega Man original) y que nos transporta al Deep Log, un espacio virtual donde viven las memorias de los jugadores de la franquicia y debido a un extraño mal, los niveles son corrompidos y dependerá de nosotros eliminar esa influencia.

Mega Man X Dive se llenó de contenido por mucho tiempo hasta que en 2023, culminaría su servicio en muchos mercados. Ahora, para que no se pierda la gran cantidad de niveles, personajes y demás, Capcom decidió lanzar Mega Man X Dive Offline, que a fin de cuentas es el juego completo sin necesidad de estar conectado a los servidores.

Lo nuevo de Capcom resulta un interesante propuesta, pero en especial cumplidora y cargada de nostalgia.

Variedad

Mega Man X Dive Offline cuenta con una cantidad ofensiva de contenido y eso es bueno para el jugador. Cada nivel se supera en un par de minutos y no cuenta con un diseño muy elaborado, pero sirve a modo de homenaje a toda la historia de la franquicia en general ya que no solo aparece X o Zero como personajes jugables, sino también el Mega Man original con muchas variantes, Bass y hasta algunos enemigos. En palabras de Capcom, tenemos más de 100 personajes y 900 niveles, toda una barbaridad.

Si bien, X Dive salió para PC y dispositivos móviles, es innegable su espíritu portatil lleno de microtransacciones y una estructura que envidiaría la misma Activision. Nuestro cuenta sube de nivel y con eso, nuestras estadísticas y aquí aparece una métrica clásica en los juegos asiáticos: El poder. Cada nivel está relacionado a un nivel de poder estimado, por lo que servirá como guía para conocer qué niveles son accesibles para nosotros.

Para aumentar de nivel no solo tenemos que subir de nivel a nuestra cuenta, sino también a nuestros combatientes. Aquí aparece un sistema muy común en los juegos tipo “gacha” donde para subir a un personaje debemos tener una cantidad de partes obligatorias. Felizmente que todo este contenido es comprado directamente en la tienda del juego con la moneda local, pero todo requiere estar en cierto nivel para seguir avanzando.

A pesar de jugar la versión de PC, se siente que todo el juego ha sido diseñado para dispositivos móviles. Tanto el control automático (se puede desactivar) como los botones de pantalla, todo indica que el PC nunca fue la plataforma principal y esto está bastante bien debido a los estilos de vida de los jugadores asiáticos. Quizás esta parte del mundo no esté tan metido en los juegos móviles como para que deje de sentirse extraño.

Lo nuevo de Capcom resulta un interesante propuesta, pero en especial cumplidora y cargada de nostalgia.

Visual y audio

A nivel gráfico, mantiene lo mismo que se ha estado viendo en el juego oficial. No es puntero ni exigente y está enfocado a que entre en la mayor cantidad de dispositivos. A nivel sonoro encontramos muy buenos remixes de versiones ya conocidas, por lo que es un gran acierto y han sabido mantener el nivel.

Lo nuevo de Capcom resulta un interesante propuesta, pero en especial cumplidora y cargada de nostalgia.

Conclusión

Mega Man X Dive Offline no debe ser visto como un juego principal, sino como un juego accesible que reúne a todo el universo de Mega Man. Si bien es un juego con mucho contenido que puede ser innecesario, alguno de ellos pueden ser considerado como un verdadero reto para los jugadores más experimentados y si logras enganchar con el juego, tienes contenido para meses y meses.

Si eres consciente de sus ventajas y desventajas, Mega Man X Dive Offline es un juego muy recomendable y que debido a su poca carga gráfica y exigencia de energía, es ideal para tenerlo en dispositivos portátiles como Steam Deck o Asus ROG Ally, que es donde creo que se disfruta muchisimo mas. Es más, creo que la existencia de estos dispositivos aumenta el valor de este videojuego.

Mega Man X Dive Offline está entre nosotros y espero que este lanzamiento signifique algo muy grande para sus jugadores. Ahora, después de este lanzamiento solo tengo una pregunta para Capcom ¿Para cuando Mega Man X9?.

El análisis de Mega Man X DiVE Offline fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Capcom para PC.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC

• DESARROLLADORA: Capcom

• GÉNERO: Acción, Disparos

• DISTRIBUIDOR: Capcom

• PUNTAJE: 7

Tráiler de Mega Man X DiVE Offline

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.