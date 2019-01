Metro Exodus ofrecerá múltiples decisiones que desatarán distintos finales

La saga de juegos post-apocalípticos de 4A Games y Deep Silver por fin ha llegado a Metro Exodus. Ahora le jugador podrá explorar el exterior, enfrentar al mundo completamente destruido y lleno de bestias y peligros.

Mientras avancemos en la historia se nos presentarán decisiones que deberemos tomar. Pero mucho cuidado, todo tiene consecuencias. El director de Deep Silver, Huw Beynon, comentó al respecto.

" Es muy importante para nosotros que el sistema funcione y que esas acciones que tomes en el juego no estén telegrafiadas y se vean a distancia. No se trata de pulsas X botón para la acción buena y X botón para la opción mala. Honestamente, no diría que el juego tiene un sistema de moralidad porque no todo es blanco o negro. Creo que hay más matices que esto. Hay un subtexto en el juego muy importante, y creo que se darán cuenta los jugadores cuando lo prueben", comentó el director.

Realmente no habrá final bueno y malo, sino que se matizarán los finales con lo que decidiste en tu aventura dentro del universo de Metro Exodus. Huw Beynon comentó que siempre tendrás el final que te mereces.

Metro Exodus fecha de lanzamiento:

Metro Exodus estará disponible para PC, PS4 y Xbox One en simultaneo el 15 de febrero del 2019.

Metro Exodus | Gameplay: