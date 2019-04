Mortal Kombat 11 se burla de Fortnite en publicidad para Instagram [VIDEO]

Las últimas

[{"id":110463,"title":"Los dejan 'rojos': doblete de Mat\u00edas Godoy de penal y Argentina vence 2-0 a Chile por Hexagonal Final [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-doblete-matias-godoy-penal-triunfo-che-hexagonal-final-video-110463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc90fc0eff.jpeg"},{"id":110464,"title":"Quieren asegurarse la victoria: Josu\u00e9 Estrada anota el segundo gol ante los rosados [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-vs-utc-josue-estrada-coloca-2-0-rosados-fecha-8-liga-1-video-110464","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc77e11bf7.jpeg"},{"id":110452,"title":"\u00a1Vibrar\u00e1n las tribunas! Entradas para el partido de Per\u00fa vs. Paraguay se agotaron el mismo d\u00eda que las habilitaron","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-paraguay-entradas-partido-sudamericano-sub-15-agotaron-dia-habilitaron-110452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab5edaa2002.jpeg"},{"id":110415,"title":"Tolima vs. Atl\u00e9tico Paranaense desde Curitiba: chocan v\u00eda FOX Sports 2 por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/tolima-vs-paranaense-vivo-fox-sports-2-copa-libertadores-2019-directo-rcn-online-grupo-g-curitiba-nndc-110415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab8dc3e1494.jpeg"},{"id":110462,"title":"Allison Mack, actriz de \"Smallville\", se declar\u00f3 culpable en caso de secta sexual Nxivm","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/actriz-smallville-declara-culpable-caso-secta-sexual-nxivm-nndc-110462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc5ff44b75.jpeg"},{"id":110439,"title":"Pe\u00f1arol vs. Liga de Quito: juegan en Uruguay por fecha 4 de Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/penarol-vs-liga-quito-vivo-directo-online-fox-sports-fecha-4-copa-libertadores-2019-nndc-110439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc56ed3e03.jpeg"},{"id":110326,"title":"UTC vs. Sport Boys EN VIVO: rosados caen 2-0 por la fecha 8 del Torneo Apertura | Liga 1 | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/utc-vs-sport-boys-vivo-liga-1-via-gol-peru-cajamarca-nndc-110326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc04f1b2d0.jpeg"},{"id":110461,"title":"Se quit\u00f3 la sal: Jean Deza marc\u00f3 un golazo con UTC y le rob\u00f3 la ilusi\u00f3n a los rosados [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-vs-utc-jean-deza-anoto-primer-gol-torneo-favor-gavilanes-norte-video-110461","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc37931d56.jpeg"},{"id":110459,"title":"Sin Yuriel Celi: la posible alineaci\u00f3n de Per\u00fa para el partido contra Paraguay por el Sudamericano Sub 17 [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-paraguay-vivo-alineacion-confirmada-blanquirroja-partido-sudamericano-sub-17-yuriel-celi-fotos-110459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc1ad5677d.jpeg"},{"id":110367,"title":"Per\u00fa vs. Paraguay EN VIVO: sigue el partido por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-paraguay-vivo-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-ver-futbol-vivo-gratis-online-via-movistar-deportes-minuto-minuto-alineaciones-estadio-universidad-mayor-san-marcos-lima-nnda-nnrt-110367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab54edcae06.jpeg"},{"id":110408,"title":"Llora Morelia y Per\u00fa: el parte m\u00e9dico oficial de Ray Sandoval por lesi\u00f3n a los ligamentos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/ray-sandoval-monarcas-morelia-emitio-parte-medico-terrible-lesion-puebla-110408","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab87266043c.jpeg"},{"id":110455,"title":"'Madrug\u00f3' a la 'Roja': Mat\u00edas Godoy abri\u00f3 el marcador a los 16 segundos en el Estadio de San Marcos [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-gol-matias-godoy-abrir-marcador-estadio-san-marcos-video-110455","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabc13ebe386.jpeg"},{"id":110395,"title":"Melgar vs. San Lorenzo: vibrante duelo por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/melgar-vs-san-lorenzo-vivo-grupo-f-copa-libertadores-2019-fecha-hora-canales-tv-via-fox-sports-2-minuto-minuto-nuevo-gasometro-ver-futbol-vivo-gratis-online-argentina-peru-nnda-nnrt-110395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab780eddd0d.jpeg"},{"id":109978,"title":"Una vida de goles y superaci\u00f3n: la historia de Rogelio Funes Mori, el mellizo 'Millonario' de Monterrey","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/rogelio-funes-mori-biografia-equipos-titulos-goles-estadisticas-curiosidades-mellizo-argentino-triunfa-mexico-liga-mx-109978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/05\/5ca76e7f61f97.jpeg"},{"id":110453,"title":"Se va un grande: Batista anunci\u00f3 su retiro de la lucha libre tras su pelea en WrestleMania 35","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-batista-anuncio-retiro-lucha-libre-despues-combate-wrestlemania-35-animal-110453","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabbfeb70532.jpeg"},{"id":110454,"title":"No lo ve con buenos ojos: el \u00faltimo 'verdugo' del Madrid lanza oferta por uno de los 'hijos' de Zidane","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-ajax-lanza-oferta-martin-odegaard-fichajes-2019-110454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabbefdc466d.jpeg"},{"id":110456,"title":"FIFA 19 | Kevin De Bruyne imita un golazo hecho en el simulador de EA Sports [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-kevin-bruyne-imita-golazo-hecho-simulador-ea-sports-video-110456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabbef15b38c.jpeg"},{"id":110451,"title":"Nada f\u00e1cil: Juventus y PSG entran en la puja del Real Madrid por llevarse a figura de la Roma","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-juventus-psg-entran-puja-llevarse-figura-roma-110451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabbe1f90895.jpeg"},{"id":110413,"title":"\u00a1Sale del fondo! Mauricio Fiol vuelve recargado para los Panamericanos Lima 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-mauricio-fiol-vuelve-recargado-panamericanos-luego-sancion-2019-peru-110413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabbdbc3a990.jpeg"},{"id":110344,"title":"EN VIVO Per\u00fa vs. Paraguay: \u00bfCu\u00e1ndo, d\u00f3nde y en qu\u00e9 canal ver a la bicolor en su tercer partido del hexagonal final?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-paraguay-fecha-hora-canal-ver-duelo-sudamericano-sub-17-hexagonal-final-110344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabac5eb47d0.jpeg"},{"id":110449,"title":"El mejor homenaje: Sporting de Lisboa planea ponerle el nombre de Cristiano Ronaldo a su estadio","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-sporting-lisboa-planea-cambiarle-nombre-estadio-astro-luso-2019-110449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabba2d5386a.jpeg"},{"id":110450,"title":"Mortal Kombat 11 se burla de Fortnite en publicidad para Instagram [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/mortal-kombat-11-burla-fortnite-publicidad-instagram-video-110450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabb8a233e03.jpeg"},{"id":110296,"title":"\u00a1Por el pase al Mundial! Argentina vs. Chile EN VIVO v\u00eda Movistar: chocan en hexagonal final Sudamericano Sub 17","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-directo-ver-via-movistar-deportes-tv-online-jornada-3-hexagonal-final-peru-sudamericano-sub-17-2019-estadio-san-marcos-nndc-110296","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/07\/5caa6086d7d56.jpeg"},{"id":110442,"title":"Descuadran sus planes: PSG decidi\u00f3 que Rabiot vuelva a entrenar con el primer equipo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/psg-rabiot-volvera-entrenar-primer-equipo-suspension-like-110442","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cabb637d6831.jpeg"},{"id":110340,"title":"V\u00eda Latina TV | Per\u00fa vs. Paraguay EN VIVO: miden fuerzas en el estadio San Marcos por el Sudamericano Sub 17","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-paraguay-vivo-online-ver-gratis-via-movistar-deportes-latina-tv-directo-sudamericano-sub-17-110340","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/08\/5cab842362c76.jpeg"}]