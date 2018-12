Mortal Kombat 11: requisitos mínimos y recomendados para la versión de PC

La gran sorpresa de la velada de The Game Awards 2018 fue la presentación oficial de Mortal Kombat 11. Este juego estrenó su primer tráiler con toda la sangre que lo caracteriza y los épicos combates entre los personajes.

Tráiler de Mortal Kombat 11 (YouTube)

El día de hoy se actualizó la entrada del videojuego en Steam y se dio a conocer los requisitos mínimos y recomendados. Por supuesto esta información es solamente de PC, no es necesario revisar la información para consolas.

Requisitos mínimos de Mortal Kombat 11:

SO: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Procesador: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA® GeForce™ GTX 670 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050 / AMD® Radeon™ HD 7950 or AMD® Radeon™ R9 270

DirectX: Versión 11

Conexión de banda ancha a Internet

Requisitos recomendados de Mortal Kombat 11:

SO: 64-bit Windows 7 / Windows 10

Procesador: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz or AMD Ryzen™ 5 1400, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA® GeForce™ GTX 780 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1060-6GB / AMD® Radeon™ R9 290 or RX 570

DirectX: Versión 11

Conexión de banda ancha a Internet

El 23 de abril del 2019 se lanzará oficialmente Mortal Kombat 11 para las consolas de PC, Xbox One y PlayStation 4.