¡Nadie se salva! El '10 Years Challenge' llega a los videojuegos [FOTOS]

El reto ' 10 Years Challenge' se ha viralizado en todas las redes sociales. Incluso, Marvel lanzó una galería de los actores de Avengers: Infinity War en la que podrás observar el paso del tiempo dentro del UCM.



Pero quienes no se quedaron atrás son los videojuegos. La página 3DJuegos compartió una serie de fotografías en las que se puede observar el paso del tiempo en videojuegos clásicos como God of War, Metal Gear, Spyro, Legend of Zelda, entre otros.



El ' 10 Years Challenge' es un desafío que consiste en publicar una fotografía personal de 2009 junto a otra del presente año. La idea es visualizar el cambio físico, personal y profesional tras una década.