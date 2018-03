Netflix llegaría a la Nintendo Switch en un futuro cercano con soporte oficial

Después de haber confirmado que no llegaría a la Nintendo Switch de ninguna forma y retractarse de esa misma afirmación, Netflix ha anunciado que ve en la Nintendo Switch una gran posibilidad de negocio para aumentar sus suscripciones.



​A pesar de ello, la misma Nintendo ha confirmado que no es una prioridad para la compañía nipona esta alianza, pero que es es probable que la integren a su catálogo si es que llegan a un acuerdo, como lo hicieron con Hulu o Niconico.



​Scott Mirer, un representante de Netflix, comentó que ""En el caso de Switch, sabemos que en Nintendo están muy enfocados en el lanzamiento de videojuegos y no en el tipo de aplicaciones multimedia. Para ellos, no es prioridad. Quizás esto cambie con el tiempo, pues tenemos una gran relación con ellos y hemos estudiado la posibilidad de dar soporte a Nintendo Switch."

Netflix en la Nintendo 3DS (Foto: CNET) Netflix en la Nintendo 3DS (Foto: CNET)

De momento, ambas empresas no han querido dar más información sobre los acuerdos que están llevando a cabo con los directivos, pero es probable que veamos una sorpresa en la próxima E3 de este año, ya que Nintendo t iene mucho que anunciar para el 2018.