Nintendo: 6 momentos claves de la compañía para estar en la cima de los videojuegos

Hace poco Nintendo reveló las últimas estadísticas de su compañía que demuestran todo lo contrario de lo que muchos pensaban: la empresa japonesa está en su mejor momento. Aquí te presentamos los 6 datos claves que están llevando de vuelta a la cima a Nintendo.

1. 7 juegos de la Nintendo Switch han vendido más de 1 millón de copias. Super Mario Odyssey ha vendido más de 10.

La consola híbrida de Nintendo se lanzó el 3 de marzo del 2017, junto a uno de sus juegos más vendidos de la historia con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Sin embargo, Super Mario Odyssey se llevó el primo mayor, al vender más de 9 millones de unidades desde su lanzamiento en octubre hasta diciembre.

Super Mario Odyssey (Foto: Nintendo) Super Mario Odyssey (Foto: Nintendo)

2. En menos de 1 año, la Nintendo Switch ha vendido más que su predecesora.

Con más de 14 millones de unidades vendidas, la Nintendo Switch ha sido un éxito total, vendiendo más copias que la Wii U, consola anterior a la Switch, que no logró llegar a los 14 millones durante los cinco años que estuvo a la venta del 2012 al 2017.

Nintendo Switch vs. Wii U (Foto: Nintendo) Nintendo Switch vs. Wii U (Foto: Nintendo)

3. Nintendo ha llenado el año estratégicamente con grandes lanzamientos.

En marzo estrenó The Legend of Zelda: Breath of the Wild.En abril, Mario Kart 8 Deluxe. Durante todo el 2017 Nintendo ha lanzado ARMS, Splatoon 2, Mario + Rabbids: Kingdom Battle y Super Mario Odyssey, exclusivos de Nintendo donde todos ellos han sido buenos.



Por lo visto en sus nuevos anuncios para este año, Nintendo planea hacer algo similar para el 2018:​

Lanzamientos Nintendo 2018 (Foto: Nintendo) Lanzamientos Nintendo 2018 (Foto: Nintendo)

4. Más del 60% de usuarios de la Nintendo Switch compró Super Mario Odyssey.

Super Mario Odyssey se vendió como pan caliente desde su lanzamiento, llegando a la increíble cifra de 9.07 millones de copias en dos meses hasta el 31 de diciembre. Si contamos que se han vendido un aproximado de 14.86 millones de Switch en el mercado, más del 61% de usuarios tienen la"Odyssey" en su poder.

5. Nintendo vendió más de 4 millones de Super Nintendo Mini.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (Foto: Xakata y Elmundo) Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (Foto: Nintendo)

La Super NES Classic Edition ha sido un éxito rotundo entre los usuarios de Nintendo, que vieron su niñez resucitada en esta pequeña consola. Más de 4 millones se han vendido hasta el 31 de diciembre, continuando su éxito durante este 2018.

6. Super Mario Run tiene más de 20 millones de jugadores activos cada mes

Cuando se anunció Super Mario Run para dispositivos móviles, una versión simplificada de Super Mario, las personas se unieron a la fiebre del personaje más popular de Nintendo para jugar su juego en sus celulares. Ahora, cada mes el juego mantiene una base de usuarios de 20 millones de jugadores activos. Nada mal para un juego que cuesta 10$ desbloquear todo su contenido.