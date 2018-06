Junichi Masuda ha confirmado oficialmente a través de su Twitter que estará presente en el Nintendo Direct especial por la E3 2018 , donde la compañía nipona anunciará nuevos detalles de sus juegos ya publicados o nuevas entregas.

En el Nintendo Direct , se esperaba que haya más información de Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! , pero no esperábamos que el mismo responsable de la serie Pokémon de Game Freak estaría presente.

De momento, no sabemos exactamente cuál es el plan de Masuda en el directo de Nintendo, pero es posible que conceda algunas entrevistas dentro de la E3 2018 , ya que estará presencialmente mostrando, tal vez, la jugabilidad de estos juegos.

もう夕方!何とか今日までの仕事が片付いた、、間に合ったー!(笑) 明日からのL.A行きの準備せねば!(笑) — 増田順一@GAME FREAK inc. (@Junichi_Masuda) 9 de junio de 2018

Por otro lado, se espera que de más detalles del juego de rol de Pokémon que Game Freak está preparando para el 2019, donde Junichi Masuda actuaría como el principal maestro de ceremonias en la "conferencia" de Nintendo.