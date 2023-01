Las consolas de videojuegos de la generación anterior tuvieron una vida útil de 7 años aproximadamente. La consola PlayStation 4 se lanzó en el año 2013 y en 2020 llegó a los mercados la PS5. Todo parece indicar que la consola Nintendo Switch 2 seguirá esta tendencia y se lanzará en el año 2024.

Si bien es cierto que la consola portátil de Nintendo ha tenido diferentes versiones que mejoraron algunos elementos como el tamaño de la pantalla, el hardware no ha cambiado en absoluto.

Entre la Switch OLED y la versión normal solo cambia la pantalla, el almacenamiento y se añade el conector LAN. Como es de esperarse, los juegos más modernos pueden comprometer la potencia del aparato, así que se espera que durante 2023 se anuncie una nueva Switch.

El medio japonés Nikkei reportó que la Nintendo Swtich 2 o Pro se lanzará en el año 2024. Nintendo ya estaría en conversaciones con los diferentes proveedores de componentes para iniciar la producción.

Advierte el reporte que la consola ya ha logrado vender más de 120 millones de unidades en todo el mundo, pero que se acercaría a un estancamiento muy pronto. Por este motivo, Nintendo debería ya estar planeando el lanzamiento de la siguiente generación.

¿El último juego de Nintendo Switch?

¿Cuál será el último juego de Nintendo Switch que la empuje a sus límites? Recordemos que la PS3 no tuvo un buen rendimiento al momento de correr The Last of Us; por este motivo, Naughty Dog tuvo que desarrollar una versión para PS4 para que no caigan las ventas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podría ser el último gran juego triple A que exprima toda la potencia del aparato.

