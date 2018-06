Nintendo Switch viene dando la hora en el mundo de los videojuegos tras haber anunciado la llegada de Fortnite , hecho que ocasionó un debate sobre cross-play entre consolas.



Pero una cosa es Fortnite y otra Resident Evil 2 Remake , la gran sorpresa de la E3 2018 para PS4 , Xbox One y PC. ¿Será acaso que el videojuego estará disponible en la Nintendo Switch ?



Mike Lunn , gerente de CAPCOM , respondió a esta duda que viene creciendo desde la importante conferencia de videojuegos.



"No, no en este momento. Solo queríamos enfocarnos en PS4, Xbox One y PC en este momento” , respondió.



Con esta declaración, todo parece estar concluido. ¿Realmente era una buena idea llegar a la consola híbrida de Nintendo ?

