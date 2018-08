Nintendo Switch: 'Rage 2' llegaría a la consola japonesa en 2019

RAGE 2 podría llegar a Nintendo Switch , según reveló Tim Willits, director de id Software, en la QuakeCon 2018.



"Ahora mismo estamos analizando algunos detalles técnicos, pero sí lo estamos evaluando. [En RAGE 2] todo está fluyendo y estamos checando eso, porque el mundo es abierto, todo es accesible y no hay carga de niveles. Lo estamos considerando, pero todavía no sabemos lo que pasará", reveló Willits.



La revelación de Willits tuvo lugar tras la confirmación de DOOM Eternal en Nintendo Switch. El título traerá a demonios clásicos, así como un sistema de enemigos destructibles.



RAGE 2 estará disponible para PS4 , Xbox One y PC. Su lanzamiento está programado para el mes de junio de 2019.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.