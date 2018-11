Un videojuego debe ser un reto considerable para los gamers, aunque ahora la tendencia es hacerlos más fáciles de la cuenta para evitar la frutración de los jugadores. ¿Será ese el caso de Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch ?



El portal Nintendo Life contactó con un representante de Nintendo respecto al tiempo que el jugadore requerirá para desbloquear a todos los personajes de Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch. Desde un inicio se supo que eran bastantes, pero quizá eso no signifique un reto complejo.



El representante de la compañía japonesa reveló que no se necesita más de un par de horas para tener con todo el elenco. Especificó que no todos se consiguen de la misma forma. Hay personajes que requerirán de un desafío especial, algo que no se ha adelantado hasta ahora.



Super Smash Bros. Ultimate estará disponible el 7 de diciembre para Nintendo Switch.