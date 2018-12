Super Smash Bros. Ultimate será el juego más grande de la saga. Nos referimos al impresionante cantidad de contenido que se ha prometido para el juego de Nintendo Switch. Más de una centena de mapas, y más de 70 personajes estarán disponible desde el día de lanzamiento.

Pese a esto, el peso aproximado de la versión descargable de la tienda virtual de la Switch alcanza los 13.6 GB. Un número bastante bajo en comparación con otros videojuegos triple A, los cuales suelen estar por encima de los 50 GB.

Super Smash Bros. Ultimate estará dos GB por debajo de su versión pasada para la Wii U. Aún así la anterior entrega tenía mucho menos contenido. De todas maneras quizás quieras optar por una memora externa para la instalación.

La Nintendo Switch solo cuenta con 32 GB de base. Con este título llegarías a copar cerca de la mitad del almacenamiento de la consola.

Todos los personajes confirmado para Super Smash Bros. Ultimate:

Bayonetta

Bowser

Bowser Jr.

Captain Falcon

Canela

Chrom (eco de Roy)

Cloud

Corrin

Daisy (eco de Peach)

Dark Pit (eco de Pit)

Dark Samus (eco de Samus)

Diddy Kong

Donkey Kong

Dr. Mario

Duck Hunt

Falco

Fox

Ganondorf

Greninja

The Ice Climbers

Ike

Inkling

Jigglypuff

King Dedede

King K. Rool

Kirby

Link

Little Mac

Lucario

Lucas

Lucina (eco de Marth)

Luigi

Mario

Marth

Mega Man

Meta Knight

Mewtwo

Mii Brawler

Mii Gunner

Mii Fighter

Mr. Game & Watch

Ness

Captain Olimar

Pac-Man

Palutena

Peach

Pichu

Pikachu

Pit

Pokemon Trainer (Charizard, Ivysaur y Squirtle)

R.O.B. the robot

Robin

Rosalina

Roy

Richter (eco de Simon)

Ridley

Ryu

Samus

Sheik

Shulk

Simon Belmont

Solid Snake

Sonic

Toon Link

Villager

Wario

Wii Fit Trainer

Wolf

Yoshi

Young Link

Zelda

Zero Suit Samus



El 7 de noviembre se podrá jugar al primer Smash de la Nintendo Switch. No te pierdas la oportunidad de luchar con tus amigos o disfrutar de su modo campaña para desbloquear a todo los personajes.