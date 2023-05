En la comunidad gamer, se produce un encendido debate sobre cuál es la plataforma ideal para jugar videojuegos. Mientras algunos respaldan fervientemente a la PC como la mejor opción, otros defienden las cualidades de las consolas con vehemencia.

Tanto en los ámbitos profesionales de los eSports como en los foros de discusión y en las redes sociales, se presentan una serie de argumentos a favor de cada plataforma. Los expertos de Kingston Technology Company destacan las ventajas tanto de la PC como de las consolas, con el objetivo de proporcionar información sólida para tomar una decisión informada al momento de elegir entre ambas para disfrutar de los videojuegos.

Ventajas de PC

Gráficos increíbles: uno de los argumentos más contundentes a favor del gaming en PC tiene que ver con el uso de poderosas tarjetas gráficas. Cada año se lanzan nuevas versiones de estas, al igual que nuevos y actualizados procesadores para PC, lo que permite que los gráficos mejoren visiblemente cada año.

Actualización de componentes: se podría decir que en este aspecto las PC son mucho más versátiles que las consolas, ya que es posible actualizarlas para que se adapten mejor a los requerimientos de juegos nuevo. Por ejemplo, los últimos juegos requieren mayor capacidad de RAM, 16GB o 32GB, para garantizar una experiencia excepcional, para lo cual se puede instalar RAM de alto rendimiento para mejorar el funcionamiento general de la PC. Además, los gamers en PC pueden actualizar el disco duro o una unidad de estado sólido de menor tamaño por un SSD de mayor capacidad, para mejorar almacenamiento, velocidad y durabilidad, al tiempo que reducen el consumo de energía. Las RAM y los SSD son fáciles de instalar.

Modding: el “modding” es una cualidad que permite a los jugadores modificar los juegos añadiendo más contenido para cambiar/actualizar sus juegos antiguos y convertirlos en nuevos retos. Los jugadores pueden hacer modding ellos mismos o descargar los mods de otra persona. La capacidad de realizar modding, sin embargo, debe ser incorporada en el programa por el/los desarrolladores(es) del juego. Algunos ejemplos de “mods” muy populares y queridos en la comunidad gamer son “Prop Hunt (Garrys Mod)” y GTA V Online Roleplaying

Ventajas de consolas

Fácil de usar y configurar: para aquellos gamers que podrían verse abrumados por todos los componentes del PC gaming una consola puede ser la opción ideal; basta con sacarla de la caja en la que se compra, conectarla a la corriente y listo, todo en tan solo unos cuantos minutos. No hay necesidad de preocuparse por componentes incompatibles y no se necesitan habilidades o conocimientos especiales.

No necesitan actualizaciones de hardware: continuando con el punto anterior sobre la simplicidad, así como para el usuario de PC puede ser una ventaja la posibilidad de actualizar componentes de hardware, puede que para el usuario de consola sea una ventaja el no tener que cambiar ningún componente ya que en el caso de las consolas no es tan común hacer upgrades de hardware. Sin embargo, hay algunos que son muy sencillos y puntuales como el Kingston FURY Renegade para los dueños de PS5, un SSD que mejorará el almacenamiento y velocidad del dispositivo y está diseñado específicamente para ser compatible con dicha consola.

Mayor comodidad al jugar: aún con la existencia en el mercado de laptops pensadas para gaming, al jugar en PC los jugadores se mantienen bastante inmóviles o fijos a su escritorio pues ahí cuentan con todo su setup para jugar. En cambio, el gamer de consola puede estar en su sala o incluso desde su cama jugando cómodamente con nada más que su control inalámbrico. Adicionalmente existen consolas portátiles que permiten incluso un mayor nivel de versatilidad para jugar donde sea.

¿Entonces cuál dispositivo es mejor?

Si bien es difícil elegir a uno de estos dispositivos como el ganador del debate, lo cierto es que ambos cuentan con argumentos fuertes a su favor y probablemente lo mejor sea adquirir el que mejor se adecue a la personalidad de cada usuario o incluso si se encuentra dentro de las posibilidades del consumidor, adquirir ambos para experimentar lo mejor de dos mundos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.