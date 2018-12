PES 2019 y Mortal Kombat estarán disponibles en Xbox Game Pass para este mes

Los suscriptores del Xbox Game Pass tendrán una oportunidad de oro, pues el videojuego PES 2019 estará disponible en la plataforma para diciembre de 2018. ¡Todos atentos con la descarga que se viene!



Cabe precisar que la nueva entrega de Pro Evolution Soccer no es el único título que destaca en la lista para los suscritos al Xbox Game Pass. Aquí compartimos una lista completa de lo más destacado en el catálogo.



Mortal Kombat 10 (7 de diciembre)

Ashen (7 de diciembre)

Kingdom: Two Crowns (11 de diciembre)

Pro Evolution Soccer 2019 (13 de diciembre)

Spintires: Mudrunner (13 de diciembre)

Below (14 de diciembre)

Hellblade: Senua's Sacrifice (17 de diciembre)

Ori and the Blind Forest (20 de diciembre)

Shadow Warrior 2 (20 de diciembre)



Cabe precisar que Netherrealm Studios ha mostrado el primer tráiler de Mortal Kombat 11, que saldrá para Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC el 23 de abril de 2019.

Saying “we’re excited” about these games would be an understatement



Details: https://t.co/eglQRjVhfppic.twitter.com/FXllwijTpZ — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 7 de diciembre de 2018