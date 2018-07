PlayStation anuncia las ofertas de Fiestas Patrias

Sin duda, los negocios reciben las Fiestas Patrias con un aumento considerable en las ventas. PlayStation lo sabe y trae las ofertas por las festividades. Ha lanzado la campaña ' Favoritos ' con títulos de hasta 30% de descuento .

Ciertos videojuegos se están ofertando hasta por S/. 69, durarán hasta que se agote el stock o hasta el 23 de agosto de este año, precisa el comunicado de PlayStation.



Estos son algunos de los títulos que cuentan con descuentos: Horizon, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, Knack 2, The Last of Us, Nioh, Shadow of the Colossus, GT Sport, PES18, Overwatch y The Last Guardian .

Las consolas no recibirán una bajada de precios, pero hata finales del julio se podrá adquirir accesorios adicionales, como dos juegos, dos mandos o periféricos. Estos son los precios de las consolas:



- Hits Bundle 3 (PS4 Slim + mando + 3 juegos): S/. 1.799

- PS4 Slim de 1TB: S/. 1.699

- PS4 Pro: S/. 2.299



Recuerda consultar los precios en las siguientes tiendas nacionales: Ripley, Coolbox, Tottus, Plaza Vea Oechsle, Saga Falabella, Hiraoka, Estilos, Carsa, Paris, Efe, Curacao, Wong, Metro, Elektra, Lawgamers y Phantom.