Hay cosas que las dos principales marcas de consolas no han podido solucionar. Tanto PlayStation y Xbox tuvieron problemas para mejorar los FPS de sus juegos. La limitación de hardware y refrigeración hacía que el catálogo de PS4 y Xbox One no sean más exigentes para los diseños en 60 FPS.

Para la nueva generación del gaming parece que esto cambiará. Xbox presentó la apariencia de su nueva consola. En esta ocasión optaron por una versión en vertical para mejorar la refrigeración.

A su vez, Sony compartió su consola en vertical, la cual sería mucho más grande con respecto a la PS4. Matt MacLaurin, vicepresidente de diseño de experiencia de usuario en PlayStation, contestó sobre el gran tamaño del aparato.

Comentó que es una cuestión “térmica”. “Si bien los procesadores de 7 nanómetros ofrecen un rendimiento térmico increíble, la potencia es muy extrema”, añadió. Lamentablemente, Sony todavía no ha confirmado si la Ps5 será lo suficientemente potente para correr títulos a 60 fps.

Precio de la consola PlayStation 5 se filtra en Amazon Francia

Recientemente, te compartimos una filtración en PlayAsia en donde se le puso un precio de 699 dólares a la versión digital de la PS5.

Se trata de un precio sumamente alto en comparación con los rumores precios a la conferencia de Sony. En Amazon Francia también se catalogó una reserva de la consola, la cual marcó un precio de 499,99 euros.

En dólares, esto sería 563, un precio mucho más accesible para los gamers. Lamentablemente, Amazon francia borró la ficha de la consola de su catálogo online. La comunidad opina que podría tratarse de un error de programación.