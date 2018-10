Se acabó el misterio. Cuando Sony anunció en septiembre pasado el próximo lanzamiento de su PlayStation Classic , la versión mini de su exitosa primera consola, los ‘gamers’ morían de ganas por saber qué títulos tendría precargados.

Sin embargo, solo se dieron a conocer cinco videojuegos y si bien algunos eran muy conocidos (como Final Fantasy VII y Tekken 3), durante varias semanas se especuló qué otros clásicos figurarían entre los 15 restantes.

Es así que, cuando nadie se lo esperaba, Sony reveló este lunes 29 de octubre la alineación completa de los 20 juegos que vendrán precargados en la PlayStation Classic cuando llegue a las tiendas:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Si bien la noticia fue celebrada por los seguidores más nostálgicos de PlayStation, otros hicieron notar la ausencia de otros clásicos como Tomb Raider, Crash Bandicoot, Silent Hill, Marvel vs. Capcom, Gran Turismo, Castlevania: Symphony of the Night, por nombrar algunos.

Lo que muchos no parecen entender, o no toman en cuenta, es que la decisión de qué videojuegos incluir en este tipo de ‘mini’ consolas depende tanto de Sony como del distribuidor oficial o desarrollador a cargo.

La PlayStation Classic –que incluirá un cable HDMI para conectar al TV, un cable USB y dos controles– saldrá a la venta en diciembre con un precio sugerido de 99 dólares y se desconoce la fecha exacta en la que empezará a comercializarse oficialmente en el Perú.