Fortnite Battle Royale junto con PUBG son los juegos del momento. El género es tan popular que incluso ha superado en vistas a Dota 2 y League of Legends en la plataforma de Twitch. El juego ha roto esquemas con su nueva función de juego cruzado que unirá a los jugadores de PlayStation 4 , PC y Móviles.

Las únicas versiones del juego que no estarán conectadas son PS4 y Xbox One. La culpa de todo esto la tendría PlayStation. En Twitter se le preguntó a Phil Sencer sobre su abría la posibilidad de este juego cruzado, a lo que respondió que a él también le encantaría, seguidamente la cuenta de Fortnite replicaría con el mismo deseo.

PlayStation Fortnite PlayStation - Fortnite Battle Royale no tendrá juego cruzado por culpa de Sony. (Foto: Epic Games)

En una entrevista con el medio Kotaku, representantes de Microsoft aseguraron que el que impide el sistema de juego cruzado era PlayStation. "“Hemos trabajado con Nintendo para permitir el juego cruzado entre Xbox One uy Switch pero todavía no es posible ofrecer lo mismo con PlayStation. Para más preguntas acerca del juego cruzado de Fortnite: Battle Royale entre Xbox y PlayStation por favor consultar a Epic Games o Sony directamente”.

Sony no ha comentado al respecto, pero no es la primera vez que se niegan a juntar su plataforma con la Xbox One. PlayStation este año abogó que la seguridad de sus usuarios es primero y al dejar entrar a sus servidores cuentas externas se podría vulnerar su sistema de seguridad.