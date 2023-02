El 23 de febrero, Sony programó su primera conferencia online State of Play. Se aprovechó este evento para introducir algunos juegos compatibles con los nuevos periféricos PlayStation VR2, compatibles con la consola PS5. Compartieron avances de Green Hell, The Foglands, Before Your Eyes, Synapse y Journey to Fundation, los ucales se lanzarán en 2023 si no hay retrasos de por medio.

Además de anunciar algunos nuevos títulos y contenido especial, como los tres personajes que se suman a Street Fighter 6, Sony confirmó que habrá tres títulos gratuitos para todos los suscriptores de PlayStation Plus.

Battlefield 2042

Lucha por definir el futuro en un mundo transformado por el desorden. Por primera vez en la historia de Battlefield, 128 jugadores pueden unirse a la guerra total al mismo tiempo*, lo que te da la oportunidad de participar en batallas a gran escala en las que puede pasar cualquier cosa. Obtenga una sensación aún mayor de una guerra espectacular a gran escala en siete mapas masivos donde experimentará condiciones de batalla y desafíos de juego en constante cambio.

Minecraft Dungeons

Cuando un Villager solitario y marginado se topa con un objeto misterioso con poderes aterradores, toda su existencia se pone patas arriba. En poco tiempo, se encuentra en el camino del mal, causando caos en todo el Overworld. ¿Quién puede detenerlo?

Code Vein

En un futuro no muy lejano, un misterioso desastre ha provocado el colapso del mundo tal como lo conocemos. Los imponentes rascacielos, que alguna vez fueron símbolos de prosperidad, ahora son tumbas sin vida del pasado de la humanidad atravesadas por las espinas del juicio. En el centro de la destrucción se encuentra una sociedad oculta de Revenants llamada Vein. Esta última fortaleza es donde los pocos que quedan luchan por sobrevivir, bendecidos con dones de poder a cambio de sus recuerdos y sed de sangre.

Recuerda que es necesario mantener tu suscripicón activa para poder acceder a estos juegos. PlayStation Plus también te ofrece el acceso a los servidores online y algunas cuantes ofertas especiales en la tienda virtual PS Store de tu consola.

También las bibliotecas de juegos de PS Plus Extra y Premium se expandirán con otros videojuegos. Esta es la lista actualizada.

Títulos de PS Plus Extra y Premium en febrero de 2023

Horizon Forbidden West – PS5 y PS4

The Quarry – PS5 y PS4

Resident Evil 7 – PS4

Outriders – PS5 y PS4

Scarlet Nexus – PS5 y PS4

Borderlands 3 – PS5 y PS4

Tekken 7 – PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4

Earth Defense Force 5 – PS4

Oninaki – PS4

Lost Sphear – PS4

I am Setsuna – PS4

The Forgotten City – PS5 y PS4

Juegos exclusivos de PS Plus Premium

The Legend of Dragoon – PS1

Wild Arms 2 – PS1

Harvest Moon: Back to Nature – PS1

Destroy All Humans! – PS4

