Sony siempre dejó en claro que apostarán por la tecnología de realidad virtual con el lanzamiento de sus periféricos para PlayStation 4. El pasado 22 de febrero, la compañía puso a la venta la segunda versión de los periféricos y aprovechó el State of Play del 23 del mismo mes para realizar anuncios importantes.

La conferencia online inició con la presentación de cinco videojuegos para esta tecnología. El primero fue el título de acción y disparos The Foglands, el cual toma elementos prestados de otros juegos de realidad virtual como Superhot.

Luego, vimos avances del título de supervivencia Green Hell, imágenes de Synapse, Journey to Fundation y Before Your Eyes. Todos han sido programados para este año, así que si compras los periféricos PS VR2, tendrás unos cuantos títulos para disfrutar.

Juegos presentados en el State of Play del 23 de febrero de 2023

Destiny 2: Eclipse - 28 de febrero de 2023

“El Testigo y su nuevo discípulo han llegado. Emprende un viaje que revelará los hilos ocultos que nos conectan, la capacidad de desenmarañarlos y el control para volver a tejerlos. Con este nuevo poder en tus manos, encontrarás fuerzas en tus compañeros guardianes para triunfar contra la aniquilación”.

Tchia - 21 de marzo de 2023

“Prepárate para un intenso viaje tropical en Tchia, disponible el 21 de marzo de 2023. En esta aventura de mundo abierto, lucharás contra el régimen opresor de Meavora en un archipiélago inspirado en Nueva Caledonia para rescatar a tu padre. Esta emotiva historia de paso a la adultez llega a PS4 y PS5, y estará disponible desde el día de lanzamiento como ventaja de PS Plus Extra”.

Humanity - mayo de 2023

“Eres la última esperanza de la humanidad. ¡Menos mal que te acabas de despertar como un perro Shiba! En esta combinación única de puzles, plataformas y acción, la cambiante y ecléctica experiencia de juego de HUMANITY te llevará a conducir a un grupo de personas hacia la luz, siempre hacia delante”.

Goodbye Volcano High - 15 de junio de 2023

“Menuda suerte la de Fang: por fin encuentra su propósito en la vida y resulta que el mundo está a punto de irse al garete. Muy bien... Ya que el mundo se va a acabar, ¿es hora de contarle a tu crush lo que sientes? ¿Mediar en tu disfuncional dinámica familiar? ¿Componer el mejor temazo de la historia? ¿Todo a la vez? Goodbye Volcano High es una experiencia híbrida que combina elementos de narración cinematográfica, juegos de ritmo, tramas de paso a la adultez y películas interactivas. Ponle la etiqueta que quieras, pero ¡añádelo ya a tu lista de deseos de PSN!”.

Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections - 2023

“¡La nueva y emocionante entrega de la saga STORM celebra el 20.º aniversario del estreno del anime de Naruto con su lanzamiento en 2023! El juego incluye nuevos personajes jugables además de los 124 ninjas de los títulos anteriores. Y, por primera vez, conecta momentos clave de las primeras cuatro entregas de STORM en un solo juego”.

Baldur’s Gate III - 31 de agosto de 2023

“Baldur’s Gate 3 llega el 31 de agosto de 2023. Los creadores de Divinity: Original Sin 2 nos traen un RPG de nueva generación ambientado en los Reinos Olvidados. Vuelve a Puerta de Baldur con tu grupo en una historia de compañerismo y traición, sacrificio y supervivencia, y la tentación del poder absoluto”.

Wayfander - beta abierta para el 28 de febrero de 2023

“Conviértete en un Wayfinder y desbloquea sus poderes a medida que eliges tu camino y estilo de juego mientras haces retroceder a una fuerza hostil que se ha apoderado de tu mundo. Moldea y personaliza directamente las interminables aventuras que emprendes con tus amigos, porque los Wayfinders son más fuertes juntos”.

Street Fighter 6 introduce tres nuevos luchadores: Zangief, Lily y Cammy - 2 de junio de 2023

“Los populares Zangief y Cammy vuelven a Street Fighter 6 junto a la exuberante recién llegada Lily. El oso, el ave, y la abeja completan el variopinto plantel de 18 personajes de Street Fighter 6, que llegará el 2 de junio de 2023″.

Resident Evil 4 Remake - 24 de marzo de 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League presenta 15 minutos de la demo - 26 de mayo de 2023

“Echa un vistazo al Gameplay Co-op para 4 jugadores de SuicideSquadGame con Harley Quinn, Deadshot, Capitán Bumerang y Rey Tiburón combinando sus capacidades únicas de movimiento, disparo, combate cuerpo a cuerpo, táctica y trabajo en equipo para enfrentarse a hordas de soldados corrompidos por Brainiac y acabar con un cañón de artillería que ha aparecido en Metrópolis”.

