Tras la viralización de un video en el que Zoraida Paz, vecina de San Isidro, reclamaba a jóvenes estudiantes que no se podía tomar fotos en el parque El Olivar, ahora contó su experiencia con el 'boom' dePokémon GO. Estas fueron sus declaraciones.

A Zoraida Paz le han llegado diferentes acusaciones y denuncias por parte quienes han considerado sus acciones como 'racista'. Pero la molestia de la vecina no se aplaca. En una reciente entrevista con Beto Ortiz explica sus razones.

Tan solo al iniciar la conversación con el personaje de televisión se comentó acerca de la llegada de los Pokémon al parque El Olivar. Recordemos que miles de usuarios llegan a diario para pasear y jugar Pokémon GO en las calles de San Isidro, y el parque es una zona llena de Pokeparadas.

Recordemos que hace unos años se dio el caso de una persona despistada que cayó en la pequeña laguna artificial del parque por haber estado jugando Pokémon GO. No obstante, el libre tránsito no se puede vulnerar, así que la candidata pidió mayor consideración con el cuidado de los históricos Olivos.