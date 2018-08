Pokémon GO: cómo capturar a Celebi en la misión de búsqueda [GUÍA]

Si todavía no cuentas con Celebi registrado en tu Pokédex, te compartimos una guía para completar la misión de búsqueda que se le ha asignado. Pokémon GO se actualizó con novedades esta semana, en las que se incluyó esta criatura mítica.

Con el nombre de Una Ondulación en el Tiempo llega la misión de búsqueda de Pokémon GO que te dará la oportunidad de captura de Celebi. En total son ocho las tareas que debemos cumplir para completarlo todo.

Desafío 1:



- Da más poder a un Pokémon 5 veces - 1.000 PX.



- Combate en un Gimnasio 2 veces - 1.000 PX.



- Participa en una Incursión - 1.000 PX.



Casi todos los desafíos de Pokémon GO cuentan con tres diferentes retos que debemos completar. El primero es el más fácil de todos, ya que son tareas básicas que realizamos normalmente en una sesión del videojuego.



Desafío 2:



- Haz 3 nuevos amigos - 1.500 PX.



- Evoluciona un Pokémon evolucionado de tipo planta - 1.500 PX.



- Captura un Pokémon tres días seguidos - 1.500 PX.



Quizás lo más complicado de aquí será esperar tres días para tener completo el último reto. Te recomendamos usar las redes sociales para encontrar grupos de Pokémon GO y así conseguir nuevos amigos, en caso de que los tuyos no jueguen.



Desafío 3:



- Alcanza el nivel 25 - 2.000 PX.



- Usa una Piedra Solar para evolucionar a Gloom o Sunkern - 2.000 PX.



- Eclosiona 9 huevos - 2.000 PX.



Aquí la cosa ya comienza a complicarse. Opta por eclosionar los huevos de menor Km. para este desafío ya que tendrás que caminar mucho.

Desafío 4:



- Camina 10 Km con Eevee como tu compañero para ganar caramelos - 2.500 PX.



- Evoluciona un Eevee a Espeon durante el día - 2.500 PX.



- Envía 20 regalos a amigos - 2.500 PX.



Desde ahora ya puedes colocar a Eevee para completar este desafío, además de eclosionar algunos huevos. No te olvides de enviar los regalos más baratos también.



Desafío 5:



- Camina 10 Km con Eevee como tu compañero para ganar caramelos - 3.000 PX.



- Evoluciona un Eevee a Umbreon durante la noche - 3.000 PX.



- Intercambia un Pokémon - 3.000 PX.



Cuando completes este desafío de Pokémon GO recibirás 1 trozo de estrella, 1 baya pinia y 1 mejora.



Desafío 6:



- Visita Poképaradas 7 días seguidos - 3.500 PX.



- Utiliza 25 Bayas Pinias mientras capturas Pokémon - 3.500 PX.



- Utiliza objetos para evolucionar Pokémon dos veces - 3.500 PX.



Sal a dar na vuelta con tus amigos, ya que tendrás que pasar por 7 Poképaradas todos los días durante una semana. Aquí recibirás 3500 polvos estelares, 1 escama dragon y 1 baya pinia.



Desafío 7:



- Captura X Pokémon de tipo planta o psíquico - 4.000 PX.

- Evoluciona un Pokémon evolucionado de tipo plata - 4.000 PX.



Por el momento no se conoce la cantidad exacta de criaturas tipo planta que se deberán capturar para completar el desafío. Pokémon GO seguirá añadiendo información con respecto avance el evento.



Desafío 8:



- Desconocido.



Al igual que el desafío anterior, este también es un misterio. Quizás sea similar a la captura de Mew, así que prepárate para una captura normal de Celebi.