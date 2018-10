Esta es tu oportunidad para capturar a Sporitomb en Pokémon GO , el videojuego de móviles de Niantic. Halloween está unos cuantos días y tu ya puedes comenzar a celebrar con la investigación especial del profesor Willow.

Este evento se divide en dos fases y aquí te damos algunos consejos para que consigas al Pokémon especial. Estas son las tres acciones que debes completar en la primera parte:



- Atrapar 10 Pokémon tipo fantasma.

- Realizar 8 grandes lanzamientos.

- Usar 108 bayas en las capturas.



Los retos de esta fase con bastante sencillos, quizás los 108 bayas será complicado pero tiene una explicación. El Pokémon Spiritomb está formado por 108 espíritus según el Pokédex. Recuerda que no es necesario usar las 108 bayas en una sola captura.

Segunda parte:



- Atrapar 10 Pokémon de tipo siniestro.

- Activar 8 Poképaradas que no se han visitado antes.

- Atrapar 108 Pokémon.



En esta fase prácticamente se le pide paciencia a los jugadores de Pokémon GO. Deberán estar bastante tiempo en el videojuego, sobre todo para conseguir completar el último reto. Te recomendamos, a su vez, ir con amigos a zonas de la ciudad que no han visitado para descubrir nuevas Poképaradas.