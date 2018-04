Muchos entrenadores en Pokémon GO han tenido problemas para avanzar con los encargos del Profesor Willow, en especial con el quinto, que pide una acción muy específica y difícil: capturar al escurridizo Ditto.



No sería un problema capturar a un Pokémon si fuera cualquier otro. Sin embargo, en Pokémon GO , Ditto se transforma en cualquier criatura y sólo sabes que es un Ditto una vez que lo capturas.



Sin duda alguna, es uno de los Pokémon más difíciles de encontrar por este motivo, por lo que muchos usuarios se han ​estancado, tirando la toalla en esta serie de misiones. Es por esto que les traemos una lista completa de los Pokémon en los que Ditto puede esconderse:

Ditto en Pokémon GO (Foto: PokémonGoHub) Ditto en Pokémon GO (Foto: PokémonGoHub)

Esta lista está hecha por PokémonGOHub, realizada gracias a la increíble comunidad que confirmaba las capturas de las generaciones desde la primera hasta la tercera. Recuerden que una vez que completen todas las misiones, podrán capturar a Mew en Pokémon GO.