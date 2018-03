En Pokémon GO , desde que se agregaron las peleas en los gimnasios junto a las Incursiones y las Incursiones EX, un Pokémon de la primera generación no ha sido valorado como debería. Hablamos de Gengar.



Y es que Gengar es uno de los mejores Pokémon de ataque ​con un máximo estado de Ataque de 261, siendo el décimo mejor Pokémon de ataque en la escala global actual y como el mejor Pokémon de ataque de tipo fantasma.



​Gracias al bonus que recibe el ataque de un Pokémon si es de su mismo tipo, un 25% más, Gengar se beneficia muy bien de ataques como Hex, Shadow Ball y Shadow Claw, este último ya no siendo posible encontrarlo dentro de Gengar en lo salvaje.

Pokémon GO Gengar (Foto: PokemonGoHub) Pokémon GO Gengar (Foto: PokemonGoHub)

Si tuvieron suerte de obtener un Gengar antes que desapareciera su Shadow Claw, este Pokémon es un monstruo en el daño por segundo (DPS) ascendiendo hasta un 23.77, aunque su segundo set de movimientos también es útil con un 22.86 de DPS.



​A pesar de no ser un buen defensor, Gengar es un verdadero "glass-canon" cuando se trata de pelear. Su enorme daño debe ser aprovechado colocándole como el primer Pokémon de su equipo, para hacer el máximo daño al enemigo antes de que cargue su ataque.

Hasta la fecha, Gengar es el mejor Pokémon fantasma en términos de ataque, pero esto cambiará en la 4ta generación de Pokémon GO cuando ingrese Giratina, el legendario de esa región, por lo que ahora es el mejor momento para aprovecharlo.