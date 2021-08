No solo tendremos el Día de la Comunidad de Pokémon GO en el calendario, sino que también se han adelantado los primeros detalles de la Temporada de Travesuras, Psicoespectáculo, Semana de la Moda y una aparición sorpresa de Tema Go Rocket durante septiembre.

A través del blog oficial del videojuego, Niantic anunció que septiembre estará lleno de contenido. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, por ejemplo, podrás encontrar a Ditto en los logros de investigación.

También se habilitará la captura de Oshawott durante el Día de la Comunidad del 19 de septiembre; en caso de evolucionarlo durante el horario del evento, obtendrás el movimiento especial Hydrocañón.

Finalmente, la empresa desarrolladora ha escuchado a los gamers y por fin introducirá la previsualización de las evoluciones. Básicamente, se trata de un interfaz previo a la evolución en donde podrás ver el CP de tu Pokémon y si es apto para algunas ligas.

“Pronto podréis ver con antelación los PC que tendrán vuestros Pokémon tras evolucionar. Esta nueva pantalla de previsualización de evoluciones mostrará la siguiente información.”, explican en el blog.

Pokémon GO introducirá la previsualización de evoluciones en septiembre. (Foto: Niantic)

