Pokémon GO es la piedra angular de The Pokémon Company al final de su año fiscal

Pokémon GO cumplió el sueño de muchos cuando se estrenó en la segunda mitad del 2016 . Esta aplicación te permite capturar con tu celular a diversas criaturas de este mundo que es propiedad de The Pokémon Company.

El año pasado, al cerrar el año fiscal de la empresa en febrero, se calculó una increíble cantidad de dinero nunca antes reportada por la empresa, todo gracias a Pokémon GO . Ahora que se revelaron algunos datos del cierre fiscal de este año, el panorama sigue siendo el mismo.

Si bien casi la mitad de los usuarios de Pokémon GO ya no juegan el videojuego de Niantic , este año The Pokémon Company cerró su año con un aproximado de 80.8 millones de dólares , a diferencia del año pasado que casi llegan a los 150 millones de dólares:

Esto alertaría a la compañía dueña de los derechos de los Pokémon dos cosas: Pokémon GO aún está vivo y muchos usuarios siguen llegando a diarios. Sin embargo, depender de un solo título podría llevar a una crisis una vez que baje su popularidad en un par de años.