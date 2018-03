Una de las mecánicas más utilizadas por los jugadores de Pokémon GO es la captura de estas criaturas con Valores Individuales (IV) perfectos, considerándolos ultra raros y muy difíciles de conseguir. Sin embargo, un Pokémon imperfecto podría ser igual de fuerte que uno perfecto.



En primer lugar, todo buen entrenador que lleva bastante tiempo capturando Pokémon conoce lo que son los IV, valores que definen el poder de una criatura. Pokémon GO no es una excepción, dividiendo los estados en Resistencia, Ataque y Defensa, siendo el máximo puntaje de cada uno 15.



​Es decir, si un Pokémon tiene 45 puntos en total en estas habilidades, se considera que tendrá un 100% de IV, siendo el más poderoso de cualquiera de sus hermanos. Sin embargo, un Pokémon de 98% de IV, es decir que le falte un punto, podría llegar a ser tan fuerte como uno perfecto.

Pokémon GO: ¿un Pokémon imperfecto es igual de útil que uno perfecto?

Para demostrar esto tomaremos cómo ejemplo a Rayquaza. Como vemos, si consideramos que la "Stamina" o Resistencia del primer Pokémon es un punto menor al otro, el único cambio perceptible es de 9 CP. Si vemos más sus valores de cerca, ni siquiera su vida cambia.

¿Entonces todos los Pokémon sin 1 punto son igual de poderosos que un Pokémon Perfecto? No. Son muy pocos los casos en donde esto sucede, pero aún así la diferencia es mínima. Encontrar un Pokémon con perfecto IV es difícil e importante, pero los imperfectos también pueden ser igual de útiles en las batallas.

Algunos Pokémon imperfectos (98% IV) que son igual de poderosos que los perfectos (100% IV)