Pokémon Let's Go: 10 detalles que debes saber antes de ir a la aventura

Ya está aquí el primer Pokémon para la Nintendo Switch , lleva el nombre ' Pokémon Let's Go ' y busca actualizar la saga con las nuevas tecnologías. No solo hablamos de la consola japonesa, sino también se conectará con Pokémon GO , el juego de móviles.

El videojuego de Game Freak ha sido uno de los más esperados del 2018 para los jugadores de Nintendo Switch. Desde el lanzamiento de la consola se esperaba un remake de Pokémon Amarillo y la empresa respondió con una versión moderna de la saga.

Estos son 10 trucos y consejos para dar tus primeros pasos en ' Pokémon Let's Go ':



- Ahora podrás gestionar a tu equipo de Pokémon desde tu bolsa. No tendrás que correr a una PC para formar a tu equipo. Algo así como llevarlos a todos contigo.



- Solamente el compañero que elijas tendrá la posibilidad de aprender movimientos exclusivos. Pikachu cuenta con los siguientes: Pikaturbo, Salpikasurf, Pikapicado y Pikatormenta. Mientras que Eevee estos otros: Vapodrenaje, Joltioparálisis, Flarembestida, Espeaura, Umbreozona, Leafitobombas, Glaceoprisma y Sylveotornado.



- Si comienzas a capturar un Pokémon de la misma especie seguidamente, aumentará la probabilidad de encontrar uno Shiny o variocolor. Ojo, no deber romper la cadena de capturas.



- La colonia es similar al incienso de Pokémon GO. Así es, usado este objeto comenzará a aparecer más criaturas a tu alrededor.



- Es importante que mantengas una buena relación con tu Pokémon. Eevee, por ejemplo, aumenta el poder de alguna de sus habilidades únicas cuando tiene una se lleva mejor contigo.



- También se han incluido a los Pokémon Alola. Se podrán conseguir en los centros Pokémon. Deberás buscar a un NPC que esté intercambiando uno de Kanto por otro de Alola.



- Las batallas no son la mejor fuente de experiencia. ' Pokémon Let's Go ' se centra en las capturas, similar a Pokémon GO, así que con esta actividad ganarás más experiencia.



- Si buscas más Pikachus busca en el Bosque Verde. Por lo contrario, si lo tuyo es evolucionar a tu Eeve, encontrarás varios especímenes en la Ruta 17.



- Aquel Pokémon que sigue a tu personaje puede interactuar con el entorno. Inclusive es capaz de darte objetos perdidos como bayas.