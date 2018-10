'Pokémon Let's Go' te dejará ser un Maestro Pokémon reconocido a nivel mundial

Cada vez se acerca más el lanzamiento de ' Pokémon Let's Go ' para la Nintendo Switch. Este será el primer juego de la saga para la consola híbrida japonesa y se podrá conectar con el título de móviles Pokémon GO. Pero eso no es todo, hoy anunciaron que tu puedes ser un Maestro Pokémon reconocido.

A través de un video en Twitter se anunció que el juego te dará la posibilidad de enfrentar a maestros que encuentras en el mapa. Estos solo lucharán con un Pokémon, del cual son expertos. No se podrán usar items, así que asegúrate de tener un buen espécimen para luchar.

En caso logres vencerlos te harás acreedor al título mencionado, en el video se muestra que la enfermera saluda al personaje como ' Venasaur Master Elaine'. Tu también podrás contar con este título, pero para eso deberás encontrarlos en las diferentes regiones presentadas en 'Pokémon Let's GO '.

El juego se lanzará en la Switch el 16 de noviembre. Con ' Pokémon Lets Go ' o será necesario bajarle la salud a las criaturas para capturarlas, solo prueba lanzando la Pokéball. A su vez, se cambiará la aparición de los Pokémon, ya no habrá combates aleatorios sino los podrás ver en el mapa.